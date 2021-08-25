الوكيل الإخباري - هلسنكي هي عاصمة فنلندا وأيضًا أكبر مدينة في البلاد تقع على شبه جزيرة من الجرانيت على الساحل الشمالي لخليج فنلندا، وتواجه بحر البلطيق يقع المرفأ، حيث يوجد ما يقرب من 300 سفينة سياحية تزور رصيفه سنويًا، في قلب هلسنكي مباشرةً، ويوجد عدد من أفضل مناطق الجذب السياحي على مسافة قريبة، هلسنكي مدينة رائعة لاستكشافها سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، ولديها نظام نقل عام ممتاز يشمل القوارب إلى الجزر والقطارات إلى وجهات أخرى في فنلندا.

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أفضل الأماكن السياحية في هلسنكي الجديرة بالزيارة :

جزر سومينلينا المحصنة

جزر سومينلينا المحصنة هي جزء لا يتجزأ من هلسنكي على الرغم من أنها قد تبدو بعيدة في البداية، إلا أنه يسهل الوصول إليها من خلال ركوب العبارة لمدة 20 دقيقة، باستخدام نفس التذكرة المستخدمة في الحافلات والترام.

تهيمن قلعة Sveaborg نفسها - والتي تُترجم حرفياً على أنها القلعة السويدية على الجزيرة. بُنيت في منتصف القرن الثامن عشر لمنع وصول روسيا إلى بحر البلطيق. خلال الحرب السويدية الروسية، سقطت في أيدي الروس، الذين وسعوها وعززوها بعد ذلك. في عام 1918، انتقلت إلى الفنلنديين وأعطيت الاسم الفنلندي سومينلينا (القلعة الفنلندية).

ساحة سوق هلسنكي

ساحة السوق هي الساحة الرئيسية المخطط لها ، وهي واحدة من أشهر الأسواق الخارجية في شمال أوروبا تقع على حدود بحر البلطيق في الطرف الشرقي من Esplanadi ، وهي مليئة بأكشاك بيع الأطعمة الفنلندية والزهور والهدايا التذكارية السياحية غالبًا ما تصطف قوارب الصيد في المياه لبيع المأكولات البحرية مباشرة من القارب.

متحف سيوراساري المفتوح

تقع جزيرة سيوراساري شرق وسط مدينة هلسنكي، وترتبط بالبر الرئيسي بجسر للمشاة. هنا، ستجد متحف سيوراساري المفتوح بمنازله القديمة العديدة ، ومزارعه ، ومنزل مانور ، ومباني خشبية أخرى تم إحضارها إلى هنا من جميع أنحاء فنلندا، هذا هو المكان المناسب للتعرف على الطريقة التي عاش بها الفنلنديون منذ فترة طويلة، قبل العصر الحديث. يوجد منزل خشبي قديم يشغله الآن أصدقاء الحرف اليدوية الفنلندية ، مع معرض لسجاد الجاودار والمنسوجات التقليدية الأخرى. يمكن للزوار مشاهدة النساجين في العمل ، ويبيع المتجر الموجود في الموقع أمثلة على أعمالهم اليدوية.

نصب سيبيليوس

صُمم النصب التذكاري للملحن الفنلندي العظيم، من قبل إيلا هيلتونن، في عام 1967 وأثار جدلاً فوريًا، وليس القليل من النقد. تم تشكيل نصب سيبيليوس الأصلي من خلال مجموعة من الأنابيب المعدنية الكبيرة التي تخلق الموسيقى بينما تهب النسائم من خلالها ، تمت إضافة التمثال الأكثر تقليدية لـ سيبيليوس في وقت لاحق، استجابة للشكاوى حول المفهوم الأصلي النصب التذكاري هو جزء من حديقة سيبيليوس الجذابة، وهي واحدة من العديد من الأماكن في العاصمة الفنلندية.

المصدر - سيدتي

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