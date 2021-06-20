أفضل الأماكن العالمية للتزلج على الجليد

الوكيل الإخباري - رياضة التزلج على الجليد، إن قضاء يوم على المنحدرات المغطاة بالثلوج البيضاء والشعور بالهواء البارد مع شعورك بالطيران أثناء التزلج على الجليد هو متعة نفسية جسدية جذابة.

اضافة اعلان

لممارسة رياضة التزلج على الجليد في أفضل الأماكن السياحية العالمية :

1-زيرمات

منتجع زيرمات هو قمة المتعة للتسلق على جبال الجليد في سويسرا.

هنا يجد السائح ضالته في تلك الطبيعة الساحرة في جو الثلوج الرائع مع التقاط صور تذكارية تبقى في الذاكرة طول العمر.



2-ويسلر بلاك كومب

هي مدينة كندية وواجهة سياحية عالمية للتزلج ويمكن الذهاب إلى منتجعات التزلج هناك والتي تتميز تكلفتها العالية وهي من أكثر مناطق العالم شعبية في التزلج على الجليد في العالم.

ويمكن الإقامة هناك وممارسة رياضة التزلج وهي مكلفة جدا ولكنها تستحق للطبيعة الساحرة والثلوج المنعشة التي تتمتع بها المنطقة فهو جو مفعم بالنشاط والحيوية.



3-وادي سكوا

وادي سكوا للألعاب الأوليمبية في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر مناطق العالم شعبية في التزلج على الجليد في العالم.

المصدر - سائح