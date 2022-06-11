أفضل الأماكن للجلوس على متن الطائرة

الوكيل الإخباري-تتوفر الكثير من الأماكن المميزة والمريحة داخل الطائرة والتي يفضل التواجد والجلوس عليها طوال فترة الرحلة.

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أفضل مكان للجلوس في الدرجة السياحية

إذا كانت الدرجة الأولى غير واردة وكان المسافر مقيدًا بالدرجة السياحية، فلا يزال لدى المسافر خيار اختيار المقاعد: مقعد بجوار النافذة، ومقعد أوسط، ومقعد بجانب الممر.

إذا كان المسافر يريد الراحة حقًا، فإن المقعد الأوسط غير وارد، لا يمكن أن ترى من النافذة أو ترفعها وتخفضها بسهولة؛ الشخص الموجود في مقعد الممر يتحرك في كل مرة تريد الخروج؛ قد يكون الأشخاص الجالسون بجوار المسافر.

أفضل مكان للجلوس في الدرجة الاقتصادية لمساحة للساقين

إذا كان المسافر لا يرغب في الترقية إلى الدرجة الاقتصادية المميزة ولكن لا يزال يريد مساحة الأرجل، فأنه يمكن اختيار مقعدًا على الممر في صف الخروج الثاني، عادةً ما يكون الصف الأول محجوزًا لمن هم في الدرجة الاقتصادية المميزة، والأشخاص الذين لديهم أطفال، والركاب المعاقين، اعتمادًا على شركة الطيران التي تختارها، ولكن بغض النظر عن شركة الطيران التي يتم اختيارها، فلن يُسمح أبدًا لصف الخروج الأول بالاستلقاء، مما يضمن وجود مساحة كبيرة أمام المسافر.





يعتقد أنه إذا كان المسافر يبحث عن مساحة للأرجل، فعليه اختيار صف الحاجز، لكن ما قد لا يراه هو أن جدار الحاجز يحد من قدرته على التمدد، بينما يوفر لك الصف الثاني الممر وأسفل الصف الأول لتمديد الساقين.



أفضل مكان للجلوس لمزيد من النوم

إذا كان المسافر يخطط للبقاء نائمًا لغالبية الرحلة، فمن الممكن الجلوس على مقعد بجوار النافذة على الجانب الأيسر من الطائرة باتجاه المقدمة.



أفضل مكان للجلوس لأقل اضطراب

أفضل مكان لجلوس الأشخاص المصابين بدوار الحركة هو اختيار مقعدًا فوق الجناح، عندما يتم حجز مقعدًا عبر الإنترنت، يجب أن يتم الحصول على رسم تخطيطي لمقاعد الجناح، في حين أن نوعًا من الاضطراب أثناء الرحلة أمر لا مفر منه ويمكن أن يؤثر على الطائرة بأكملها، إلا أنه أقل وضوحًا في منتصف الطائرة بسبب الاتزان ومنطقة الجناح كونها مركز ثقل الطائرة، بالإضافة إلى ذلك أن أسوأ مكان للجلوس يعد في الصفوف الأمامية أو الخلفية وذلك لأنها تجعل معظم الاضطرابات تلك الأطراف من الطائرة تتحرك لأعلى أو لأسفل أكثر.

أما بالنسبة للوضعية فهي تضمن أن النوم يكون مريحًا قدر الإمكان وتكون مقدمة الطائرة أقل من حيث الضوضاء، بينما يكون الجانب الأيسر منها بعيدًا عن المركز بسبب أبواب الطائرة وبالتالي فإن النواف مغلقة قليلًا وتسمح للمسافر إراحة الرأس بشكل مريح.

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