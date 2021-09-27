أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في جزيرة فرسان السعودية

الوكيل الإخباري - باتت جزيرة فرسان السعودية تنافس أهم جزر العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات قوية، من موقعها الجاذب واحتوائها على أماكن أثرية هامة، وشواطئها الساحرة، والتي مكنتها قبل أيام قليلة من التسجيل كأول محمية طبيعية سعودية على برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب"، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

اضافة اعلان

التنزه في غابة القندل:

تقع هذه الغابة في شمال جزيرة فرسان، وتزخر بأشجار القندل والشورى (المانغروف) وتتخللها الممرات والخلجان المائية.





زيارة قرية القصار:

تبعد قرية القصار الأثرية عن مدينة فرسان حوالي خمسة كيلومترات جنوباً، ويعود تاريخها إلى ما يقارب الـ 3000 سنة وفقاً للكتابات والنقوش الأثرية التي تم العثور عليها فيها. تمتاز بكونها مقصد أهالي فرسان في فصل الصيف حيث اعتادوا قضاء ثلاثة أشهر في ربوعها خلال موسم “العاصف”.

وعادة ما تشهد هذه القرية الشهيرة بأشجار النخيل والأبنية الحجرية، احتفالات شعبية يقوم بها الأهالي خلال فترة تواجدهم فيها.



استكشاف قصر النجدي:

ننصحك باستكشاف قصر النجدي الجميل بتصاميمه ونقوشه بحيث بات يُعد تحفة حقيقية في مجال الفن المعماري القديم.



القلعة العثمانية

لن تكون السياحة في جزيرة فرسان مُكتملة ما لم تدخل القلعة العثمانية التي تُعدّ أحد رموز الجزيرة. بموقعها الاستراتيجي المُطلّ على عموم الجزيرة، سوف تكون أمامك فرصة التقاط أجمل الصور الفوتوغرافية لك وللمكان على حدّ سواء.

زيارة متحف إبراهيم مفتاح

يضمّ هذا المتحف الخاص الذي يملكه ابن الجزيرة الأديب والمؤرخ إبراهيم عبدالله مفتاح قطعا أثرية ووثائق تحكي تاريخ الجزيرة الذي تعاقبت عليه حضارات وثقافات وأديان متعددة، وصولاً إلى العهد السعودي الحاضر.

متحف الزيلعي

إذا كنت من عشاق البحر وترغب بالتعرّف أكثر على بعض مخلوقاته، فإليك بزيارة متحف الزيلعي الخاص والواقع في منزل صغير وسط جزيرة فرسان. آلاف القطع البحرية المتنوعة ما بين أحياء بحرية وأصداف بأشكال، وحوت طوله 16 مترا، وسلاحف وشعب مرجانية وأسماك متنوعة تم تحنيطها ووضعها داخل زجاجات خاصة.

الغوص وصولاً إلى القعر المرجانيّ

مما لا شكّ فيه أنّ جزر فرسان هي من أهمّ مواقع الغوص في المملكة السعودية، لذلك أنت مدعو لاختبار هذه التجربة الرائعة حيث ستخرج من تحت الماء مندهشاً بجمال المرجان والأسماك الملوّنة.



التخييم في ساحل عبره

إذا كنت من عشاق التخييم فعليك أن تتوّجه إلى ساحل عبره في الجنوب الغربيّ من جزيرة فرسان في جازان، حيث تشتهر هذه المنطقة الساحلية بأنها مقصد هواة الصيد والباحثين عن المغامرة.



السباحة في شاطئ رأس القرن

لا تفوّت عليك متعة السباحة في شاطئ رأس القرن في جزيرة فرسان حيث المياه الفيروزية والطبيعة الخلاّبة.



مشاهدة السلاحف البحرية

تعتبر بعض جزر فرسان من أهم المناطق التي تضع فيها السلاحف البحرية والسلاحف الخضراء بيضها، لذلك اسأل المعنيين عما إذا كان الوقت مناسباً لمشاهدة هذه المخلوقات الجميلة.



المشاركة في مهرجان صيد سمك الحريد

إذا كنت متواجداً في جزيرة فرسان في بداية فصل الربيع، فيمكنك حضور "مهرجان صيد الحريد" والمشاركة بهذا التقليد السنوي والاحتفاليات التي تتخلله. والحريد هو نوع من الأسماك المرجانية يشبه في شكله الخارجي طيور الببغاء واسمه باللغة الإنجليزية Parrot Fish، وتظهر هذه الأسماك في الشواطئ ذات المياه الضحلة، ويحتفل سكان الجزيرة بقدومها في شهري إبريل ومايو من كل عام.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

