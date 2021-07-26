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الإثنين، 26-07-2021 10:31 ص

أفضل الاماكن السياحية في رواندا

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الوكيل الإخباري- رواندا هي موطن لحياة المدينة النابضة بالحياة والغوريلا الجبلية والمناظر الخلابة، هناك العديد من الأماكن للاستكشاف والأنشطة للقيام بها. اليك أفضل الأماكن السياحية في رواندا.

حديقة البراكين الوطنية

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حديقة البراكين الوطنية هي موطن لسلسلة جبال فيرونجا والغوريلا الجبلية والبراكين.


تقع حديقة البراكين الوطنية في شمال غرب رواندا، وهي موطن لسلسلة جبال فيرونجا والغوريلا الجبلية والبراكين الجذابة والقرود والمناظر الخلابة. تستغرق تجربة الرحلات عادةً ما بين 4 إلى 8 ساعات، يقضي السائح معظمها في المشي لمسافات طويلة عبر غابات الخيزران الغامضة والمروج البرية ومناطق المستنقعات. سيقودك مرشدون من خدمة الحديقة الوطنية في النهاية إلى إحدى عائلات الغوريلا المعتادة. ستقضي ساعة في مراقبتها وهي تأكل وتعتني بأطفالها وتتفاعل مع بعضها البعض.


تعتبر رحلات الغوريلا في رواندا إلى حد كبير نشاطاً آمناً. المرشدين المسلحين، يحافظون على الضيوف في مأمن من الأخطار المحتملة، مما يجعلها التجربة التي لن تنساها أبداً.

 

حديقة نيونغوي الوطنية

 

حديقة نيونغوي الوطنية هي واحدة من أكثر المواقع النائية في رواندا. غابة مطيرة، تحتوي الحديقة على قردة الشمبانزي ومئات من أنواع الطيور وقرود كولوبوس والعديد من مسارات المشي لمسافات طويلة. تقع حقول الشاي التي لا نهاية لها خارج بوابات الحديقة مباشرةً.

 

بحيرة كيفو

 

 أكبر بحيرة في رواندا، تقع في غرب البلاد. جيسايني وكيبوي، اثنتان من أكبر المدن على البحيرة، لديهما العديد من بيوت الضيافة والمطاعم والأنشطة. اقترب أكثر من المناظر الطبيعية مع رحلات Kingfisher. يمكن لمنظم الرحلات تنظيم رحلة بقوارب الكاياك عند غروب الشمس مع صياد غنائي على بحيرة كيفو، بالإضافة إلى مغامرات التجديف التي تستغرق عدة أيام والتي ستجعلك تشعر بالرهبة.

 

المتحف الإثنوغرافي

 

 يمكن العثور على واحدة من أفضل مجموعات التحف الإثنولوجية والأثرية في إفريقيا في المتحف الإثنوغرافي في رواندا، الذي يقع على بعد حوالي 130 كيلومتراً جنوب كيغالي في منطقة Huye. أهدت بلجيكا المتحف للمدينة في سنة 1989 تكريما للذكرى 25 لاستقلال رواندا.


تأخذ صالات العرض السبعة في المتحف الإثنوغرافي السياح إلى الوراء في الوقت المناسب إلى رواندا ما قبل الاستعمار. سترى مجموعة رائعة من السلال المنسوجة، والملابس التقليدية المصنوعة من جلود الحيوانات والعشب المنسوج، والرماح والأقواس، والطبول الموسيقية منذ مئات السنين، وأدوات الزراعة القديمة.

 

المصدر: سيدتي

 




 

 


 

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