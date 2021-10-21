أفضل الحدائق العامة في دولة الإمارات

الوكيل الإخباري - تعد الحدائق العامة واحدة من الوجهات المفضلة للأسر والعائلات حيث تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب وتعد وجهة مثالية للنزهات الخلوية العائلية، كما تعد أيضا موقع مثالي ليستمتع فيه الأطفال الصغار باللعب ويسترخي فيه البالغون بينما يستمتعون بالهواء النقي، وتشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها موطن لمجموعة رائعة من الحدائق العامة التي تستحق الزيارة.

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حديقة العاصمة Capital Garden في أبو ظبي

وتقع في شارع خليفة في منطقة وسط مدينة أبو ظبي، وتشغل مساحة 5.6 هكتار وتوصف الحديقة بأنها بمثابة واحة خضراء ساخرة في قلب المدينة، وتتميز عن الكثير من الحدائق الأخرى بأنها مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، افتتحت هذه الحديقة الساحرة للمرة الأولى في عام 1976 وجددت مؤخرا وتضم الآن نافورة صخرية جذابة، تعد واحدة من أجمل المعالم المميزة في الحديقة.



حديقة صقر Saqr Park في رأس الخيمة

وتقع في منطقة كيران في رأس الخيمة، بالقرب من منطقة الجبال، وتعد واحدة من الوجهات العائلية المفضلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في إمارة رأس الخيمة، وتشتهر الحديقة بأنها موطن لمساحات خضراء جذابة، وأماكن لعب ومرافق ترفيهية للأطفال الصغار تتضمن أروقة ألعاب الفيديو وطاولات تنس الطاولة.



منتزه الشارقة الوطني Sharjah National Park في الشارقة

وهو أكبر وأشهر منتزهات إمارة الشارقة، ويوفر لزواره مساحات خضراء واسعة، كما يضم أيضا مجموعة من المجسمات الرائعة لأشهر المعالم السياحية حول العالم، الحديقة تحتوي أيضا على مواقع مخصصة للعب للأطفال الصغار والتي تضم مجموعة رائعة من ألعاب الأطفال، ويعد المنتزه وجهة مثالية للنزهات الخلوية العائلية، والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء وسط الطبيعة.



حديقة الحميدية AL Hamidiya Park في عجمان

وتعرف أيضا باسم منتزه الحليو وتعد واحدة من أشهر الحدائق العامة في إمارة عجمان، وتتميز الحديقة بموقعها المميز والبعيد نسبيا عن الزحام في منطقة وسط إمارة عجمان، وهو ما يجعلها موقع مثالي للاستمتاع بقضاء الوقت بعيد عن صخب وزحام المدينة، وتوفر الحديقة لزواره مواقع استراحة رائعة، ومساحة جيدة من المسطحات الخضراء، إلى جانب مجموعة من الملاعب مثل ملعب كرة السلة، تنس الريشة وكرة القدم، كما توفر أيضا مجموعة رائعة من المطاعم، المقاهي وأكشاك بيع الأطعمة والمشروبات.



حديقة الشيخ زايد ام القيوين Sheikh Zayed Park Umm Al Quwain

وهي أشهر حدائق إمارة أم القوين وتوصف بأنها أجمل الحدائق في الإمارة على الإطلاق، الحديقة تشغل مساحة 54 ألف متر مربع، وتوفر لزوارها مساحة خضراء جيدة وحدائق جميلة من أشجار النخيل ونباتات الزينة الخضراء والزهور، كما توفر أيضا مواقع استراحة، وأخرى مخصصة للنزهات الخلوية وحفلات الشواء، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية رائعة للزوار تتضمن ملعب لكرة القدم وآخر للسلة، الحديقة توفر أيضا مطعم مميز حيث يمكنك الاستمتاع بتناول أشهى الأطعمة العربية والخليجية ومقهى رائع.

المصدر - هي