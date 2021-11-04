أفضل الطرق للتغلب على الاضطراب الناجم عن الرحلات الجوية الطويلة

الوكيل الإخباري - يشعر الكثيرون بحالة من الاضطراب وعدم التوازن أثناء السفر خلال الرحلات الجوية الطويلة، والتي تزيد من شعور المسافر بالتعب وعدم القدرة على استكمال الرحلة فضلًا عن الإنزعاج وعدم الاستمتاع بالرحلة الجوية.

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مجموعة من النصائح التي يمكن إتباعها للتخلص من هذه الحالة :

التكيف بسرعة مع المنطقة الزمنية الجديدة

بمجرد الوصول إلى الوجهة السياحية الجديدة، من المهم نسيان المنطقة الزمنية القديمة، من خلال تحديث الساعات تلقائياً.

إدارة وقت النوم

التأكد من النوم في الوقت الأنسب للجدول الجديد، حيث قد تكون الرحلة في الهواء أثناء الليل، لذا يمكن محاولة النوم أثناء الطيران، من خلال بعض الأشياء التي يوفرها المسافرمعه كوسيلة ضمن وسائل الراحة، والتي يكون من بينها:«سماعات إلغاء الضوضاء، أقنعة العين، سدادات الأذن، وسائد».

شرب الماء

يتسبب السفر لمسافات طويلة في الإصابة بالجفاف، فضلاً عن ذلك أن التقليل من استهلاك المياه أثناء السفر لتجنب فترات دخول الحمام، لذا يمكن التفكير في هذه الخطوة وتناول المياه بكميات معتدلة من أجل المساعدة في الترطيب المناسب في إدارة أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وتعب السفر، حيث يمكن حمل زجاجة مياه فارغة ويتم ملأها بمجرد الوصول إلى المطار، أو إمكانية شراء المياه من المحطة أو طلبها على متن الطائرة والاستمرار في شرب الكثير من الماء عند الوصول

تناول مشروب يحتوي على الكافيين

لن يعالج استهلاك كمية كبيرة من الكافيين إرهاق واضطرابات السفر والرحلات الجوية الطويلة، ولكنه قد يكون أداة للمساعدة في البقاء مستيقظاً خلال فترة النهار.

الحفاظ على مساحة النوم

ينصح بضرورة التأكد من أن مساحة النوم خلال فترة السفر مريحة، وذلك من خلال إتباع بعض النصائح، والتي يكون من بينها:« التحقق من منظم الحرارة في الغرفة للتأكد من الضبط على درجة الحرارة المريحة، والتأكد من أن الهواتف والساعات في الغرفة لن تصدر رنينًا أو صوتًا أثناء فترة النوم».



استعمال الأدوية

ينصح بالتحدث إلى الطبيب في حالة معاناة المسافر من الاضطرابات والإرهاق والأرق خلال الرحلات الجوية الطويلة، من أجل وصف بعض الأدوية التي يمكن الاستعانة بها في حالة المعاناة من هذه المشكلة.

المصدر - سيدتي

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