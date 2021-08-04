الوكيل الإخباري - تساعد السياحة الثقافية في ربط المسافر بالمكان الذي يزوره، الأجزاء المختلفة من العالم لها أهميتها الثقافية والتقليدية المتنوعة: هناك وحدة فريدة تكمن وراء التنوع الثقافي.

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أفضل المدن السياحية في العالم لمحبي الثقافة :

باريس



باريس مدينة الحب والرومانسية. تحمل باريس الجوهر الحقيقي للثقافة الأوروبية. إنها مركز الفن الحديث والسينما والأزياء، يمكن زيارة قوس النصر ومتحف اللوفر الشهير وديزني لاند باريس وحديقة التويلري، باريس وبرج إيفل مترادفان تماماً. يجب على المسافر زيارة العجائب المعمارية: برج إيفل ونوتردام دو باريس، تخيل تناول الطعام في برج إيفل أثناء تذوق أفضل المأكولات الفرنسية.

ميلانو

ميلانو هي عاصمة الموضة، هي المدينة التي ستتمكن فيها من رؤية المباني الجذابة ذات الجمال المعماري، حتى عندما تقرر المشي في الشوارع. للانغماس في التقاليد والتاريخ والحصول على رؤية أفضل لأسلوب الحياة المحلي، يجب أن تأخذ جولة بالحافلة في جميع أنحاء المدينة، بعض المعالم الثقافية للمدينة هي صرح ميلانو الديني، والقصر الملكي في ميلانو، وغاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني، وسانتا ماريا ديلي جراتسي.





لندن

لندن هي مزيج من الثقافة العالمية وسحر العالم القديم. إذا كنت تريد أن ترى مزيجاً مثالياً من الحضارة الأوروبية القديمة والحديثة، فيجب عليك زيارة لندن. تضم هذه المدينة الملكية العمارة التراثية والفنون الإبداعية والفنون المسرحية على مر العصور، الطعام في المدينة فريد أيضاً بسبب مطبخها، سوف تكون قادراً على تذوق تنوع تقاليدها أثناء تناول الطعام المحلي، يمكنك زيارة قصر باكنغهام وبيج بن وميدان ترافالغار وبرج لندن والمتحف البريطاني وجسر البرج وقصر وستمنستر، يمكن أن تمنحك رحلة بالقارب في نهر التايمز إطلالة لافتة على الحياة الحضرية في لندن.





برشلونة

