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الأحد، 19-09-2021 03:59 م

أفضل المعالم السياحية الجديرة بالزيارة في بورتوريكو

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الوكيل الإخباري - جزيرة بورتوريكو الكاريبية غنية بالمباني التاريخية والعجائب الطبيعية وفرص ممارسة أنشطة المغامرة، وهي صغيرة نسبياً، لذا من الممكن رؤية الكثير في يوم واحد.

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أفضل المعالم السياحية الجديرة بالزيارة في بورتوريكو :

 

محطة مطافئ أولد بونس

يبلغ عمر محطة مطافئ أولد بونس أكثر من 100 عام. في عام 1882، كان المبنى يضم معرضاً تجارياً، وتم تحويله إلى مركز إطفاء بونس بعد ثلاث سنوات اليوم يبدو البناء متحفاً، صممه المهندس المعماري اللفتنانت كولونيل ماكسينو مينا بأسلوب قوطي تم الاعتراف بالمبنى، المشهور بمظهره الخارجي باللونين الأحمر والأسود، من قبل خدمة المتنزهات القومية الأمريكية .

 

قلعة سان فيليب ديل مورو 

بُنيت قلعة سان فيليب ديل مورو مباشرة على المحيط في سان خوان القديمة، من قبل الإسبان لأغراض عسكرية وأمنية، وتم تعديله لاحقاً من قبل حكومة الولايات المتحدة بعد أن أصبحت بورتوريكو إقليماً أمريكياً الحصن الذي يعود تاريخه إلى قرون هو اليوم مكان ترفيهي ويمكن للزوار استكشاف مناطق مختلفة من الجذب، والتي ربما تكون الأكثر شهرة في البلاد.

غابة اليونكي الوطنية المطيرة

هذا الكنز الطبيعي ، في شمال شرق بورتوريكو ، هو موطن لنباتات وحيوانات بارزة مثل الببغاء البورتوريكي ، الذي يعود وجوده في الجزيرة إلى أيام ما قبل كولومبوس تحتوي الغابة المطيرة على عدد من الشلالات الجميلة أيضًا تذكر أن تضع في اعتبارك نصائح السلامة المهمة عند التنزه في هذه المنطقة الرائعة والمورقة.

 

المصدر - سيدتي 

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