أفضل الوجهات الجذابة لزيارتها في 2022

الوكيل الإخباري - تختلف أذواق المسافرين إذ يفضل بعضهم الاستجمام تحت أشعة الشمس في المناطق الاستوائية أما البعض الآخر فيفضل التجول في المدن والتعرف على ثقافات مختلفة.



أفضل الأماكن السياحية الجذابة في 2022 :



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كيب تاون



كيب تاون هي مدينة في أقصى جنوب إفريقيا، ولها أهمية تاريخية في نمو وتطور التجارة بين أوروبا وآسيا. إذا كنت من محبي الشواطئ البانورامية والرمال البيضاء، فهذا هو المكان المناسب لتجربة أحد أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في العالم. إنها واحدة من أفضل الأماكن للزيارة للأزواج.

لانكاوي



لانكاوي هي أرخبيل ذو مناظر خلابة من 104 جزر. على الرغم من استقبال عدد كبير من السياح من جميع الأعمار والجنس والجنسية، إلا أن هناك اتفاقًا عالميًا بين المسافرين على حقيقة أن المغامرة والرفاهية معًا يمكن تجربتها بشكل أفضل في لانكاوي التي تصادف أن تكون أفضل الدول التي يجب زيارتها في 2022.

غوا



تتمتع غوا بطقس معتدل في أشهر الشتاء، وتتراوح متوسط درجات الحرارة من 22 إلى 33 درجة. تأكد من زيارة "ملكة الشواطئ" في جوا، شاطئ كالانغيُت. قم أيضًا بزيارة شاطئ بالوليم الذي يعد أحد أكثر الشواطئ شهرة بين السياح، فضلاً عن زيارة شاطئ كولومب، وقلعة أغوادا.





المصدر - سيدتي