الوكيل الإخباري - مع اقتراب الشتاء يزداد تفكير الأزواج حول اختيار وجهة سياحية مميزة وجذابة لقضاء شهر عسل رومانسي والاستمتاع بأجوائه الباردة المليئة بالمغامرات والأنشطة المميزة.

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أفضل الوجهات السياحية المناسبة لقضاء شهر العسل في الشتاء.

زيرمات – سويسرا.. تشتهر بالتزلج

تعدّ زيرمات السياحية من أهم القرى التي يمكن لأي زوجين قضاء شهر العسل في الشتاء، لممارسة رياضة التزلج في جبال الألب السويسرية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية من التأمل في المناظر الطبيعية الباردة، كما أنه من الممكن السير بالأحذية الثلجية عبر المناطق الهادئة، ويحلو أيضاً القيام برحلة بواسطة طائرة الهليكوبتر لمشاهدة القرية بأكملها.

فنلندا.. شهر عسل مليء بالمغامرات

فنلندا هي وجهة سياحية مميزة لقضاء شهر عسل رومانسي في الشتاء، حيث تزخر بالحدائق الجذابة والمطاعم والمقاهي لتناول المشروبات الدافئة، بالإضافة إلى رحلة مليئة بالاستكشافات. يفضل زيارة فنلندا خلال ديسمبر للاستمتاع بالأجواء الشتوية.

هاواي مكان هادئ رومانسي

يبحث الثنائي عن ملاذ هادئ في الشتاء لقضاء شهر العسل، لذا ينصح بزيارة جزر هاواي طوال أيام الشتاء. تزخر هاواي بعدد كبير من الفيلات الفخمة والغابات الخلابة لقضاء شهر عسل هادئ. ولعشاق المغامرة والإثارة، يمكنهم التجول في الصحاري والوديان والشلالات العالية.

منطقة البحر الكاريبي

جزر الكاريبي ضمن الخيارات المميزة التي يمكن قضاء فيها شهر العسل في الشتاء، وذلك لهدوئها وجمال الطبيعة الساحرة التي تزيد من فرصة قضاء عطلة رومانسية مميزة، كما أنها تتميز بالمنتجعات والشواطئ الخلابة والوديان الرائعة. جزر الكاريبي تزخر بالأنشطة المميزة كالرياضات المائية والاستمتاع بالحياة البرية والمأكولات الشهية.



جاكسون هول – وايومنغ.. الجمال الطبيعي الساحر

تعد جاسكون هول من أكثر المناطق الطبيعية المميزة على الإطلاق، حيث يتواجد بها العديد من المنتجعات الراقية. وتعدّ هذه المدينة الجبلية من أفضل الوجهات لقضاء شهر العسل في الشتاء حيث تبدو الجبال مُغطاة بالثلوج لتجذب عشاق ممارسة رياضة التزلج.

المصدر - سيدتي