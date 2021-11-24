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الأربعاء، 24-11-2021 04:43 م

أفضل الوجهات السياحية بأفريقيا

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الوكيل الإخباري - على الرغم من أن الصيف عادة يرتبط بأجواء العطلات والانتعاش والاستمتاع بالسفر، إلا أن للسفر في الشتاء أجواء خاصة مميزة ولطيفة حتى رغم طقسه البارد، وسواء ارتبط الأمر بعطلة الكريسماس أو غيرها، يتميز السفر في الشتاء بأجواء مختلفة وتجربة فريدة.

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ومع الاستعداد لكثير من عطلات ومناسبات الشتاء، نقدم في ما يلي بعض أفضل الوجهات السياحية بأفريقيا التي تمنحك تجربة فريدة ومشمسة بعيداً عن البرد القارس:


مدغشقر
من الدول المميزة في أفريقيا، وهي عبارة عن جزيرة تتميز بأجوائها المنعزلة عن غيرها، ما يجعلها إحدى أفضل الوجهات في أفريقيا للاستمتاع بالعطلة، فهي تتميز بالجمع بين حياة النباتات والحيوانات والطبيعة والشواطئ الخلابة والشعاب المرجانية الآسرة، إذ يمكنك الاستمتاع بوقتك في عدد متنوع من المتنزهات والشواطئ في أجواء مشمسة لطيفة.


مصر
مما لا شك فيه، تأتي مصر بين أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا طوال السنة، خاصة في الشتاء، فهي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، ويمكنك الاستمتاع بوقتك في مدنها المختلفة وأجواء الجبال والريف والسفاري، واستكشاف فنونها جنباً إلى جنب مع الاستمتاع بسواحلها وشواطئها المتنوعة والتجول بالقوارب في قلب نهر النيل، ولا ننسى مناطقها الأثرية العديدة التي تأخذك في رحلة لا تنسى عبر الزمن، وغيرها من تجارب لا تنسى.

 
كينيا
من أكثر المناطق شعبية في أفريقيا للاستمتاع بتجربة السفاري بجانب التمتع بأجواء الفنادق والمنتجعات الفاخرة مع استكشاف طبيعتها في المتنزهات المختلفة.


المغرب
من ساحة "جامع الفنا" إلى التجول بالسيارة حول قرى جبال الأطلس والاستمتاع بأجواء البلد التقليدية، تأتي المغرب بين أفضل الوجهات السياحية في أفريقيا، وهي ذات أجواء مميزة في الشتاء، كما تمنحك تجربة مميزة في ما يتعلق بالأكلات المختلفة.


غامبيا
تُعرف غامبيا باسم "الساحل المبتسم"، لكن شواطئها المميزة ليست الجزء الوحيد الجميل بشأنها، فهي تتميز أيضاً بقراها ومناطقها الريفية المختلفة مع تجربة فريدة للاستمتاع بالطيور.

 

المصدر - زهرة الخليج 

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