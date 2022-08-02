أفضل الوجهات السياحية في أغسطس

الوكيل الإخباري - يحلو السفر في أغسطس إلى القارة الأوروبية نظراً لوفرة معالمها السياحية ومناظرها الخلابة والنشاطات الوافرة التي تقدمها لكافة أفراد العائلة. وفي هذا الإطار،

اضافة اعلان

وجهات سياحية مناسبة للسفر إليها في أغسطس:

ادنبره

يعد شهر أغسطس وقتًا مثيرًا في إدنبرة، إذ تجعل درجات الحرارة استكشاف المدينة مريحًا. إدنبرة هي واحدة من أجمل المدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تعد العاصمة الاسكتلندية مركزًا للثقافة والفنون، وتشتهر بشكل خاص بمهرجاناتها. يستقطب مهرجان إدنبرة الدولي الخامس والسبعون من 5 إلى 28 أغسطس فنانين من عوالم الرقص والأوبرا والموسيقى والمسرح.

فيينا

العاصمة النمساوية هي وجهة يجب على الجميع زيارتها مرة واحدة في حياتهم. فيينا مثالية للزيارة في أغسطس علمًا أنها ترحب بالناس على مدار السنة. الشوارع المتوهجة والقصور المهيبة هي أبرز معالمها السياحية. تستضيف هذه المدينة الحضرية منظمة الأمم المتحدة وهي مركز رئيسي للثقافة والاقتصاد والسياسة في النمسا. عند الزيارة لا بدّ من استكشاف قصر شونبرون الذي يقف منذ القرن السابع عشر الميلادي ويمتلك دورًا رئيسيًا ذا أهمية ثقافية في النمسا، وهو عبارة عن مبنى ضخم يضم 1441 غرفة ومجمعًا يمثل عامل الجذب السياحي الرئيسي في فيينا.

لشبونة



من الأنشطة المغامرة إلى الأماكن الخلابة، تقدم مدينة لشبونة كل شيء لكل نوع من المسافرين. هناك، لا بدّ من قصد براكا دو كوميرسيو الذي يعدّ أحد المعالم السياحية البارزة في الواجهة البحرية لوسط مدينة لشبونة، وهو عبارة عن ساحة واسعة تحيط بها مبانٍ أنيقة تعود إلى القرن الثامن عشر. جعل دوم خوسيه الأول من البرتغال منزله هنا حتى تحول الزلزال عام 1755 إلى أنقاض.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة