أفضل الوجهات السياحية في جزر كوك

الوكيل الإخباري - جزر كوك، من أبرز وجهات السياحة حول العالم، لما تتمتع به من طبيعة خلابة وشواطئ فيروزية.





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تقع جزر كوك في المحيط الهادئ بين نيوزيلندا وتاهيتي وتتكون من 15 جزيرة يُمكن تقسيمها إلى مجموعتين الجزر الشمالية والجزر الجنوبية.

في التقرير التالي نتعرف على أجمل أماكن السياحة في جزر كوك، وأفضل الفنادق وتكاليف السياحة بها.



1. راروتونجا

تصنف كمحمية بحرية، وتحدها شواطئ رملية بيضاء رائعة مزروعة بأشجار جوز الهند.

الشعاب المرجانية تحمي البحيرة من الأمواج وتجعلها بقعة سباحة هادئة ومحمية عند انخفاض المد.

يُمكنك استكشاف الشعاب المرجانية سيرًا على الأقدام عند انخفاض المد ومراقبة الأنواع البحرية المُختباة داخل الشقوق.

2. جزيرة أيتوتاكي

تقع جزيرة أيتوتاكي على بُعد 45 دقيقة بالطائرة و 220 كم شمال راروتونغا، تحتوي الجزيرة على مناظر طبيعية محاطة بالعديد من الجزر والشواطئ. لذا سُميت جزيرة أيتوتاكي باسم جزيرة العشاق لأنها تجذب الباحثين عن الرومانسية سواء الأزواج أو أي شخص يسعى إلى السلام والعزلة.



3. مدينة أفاروا



تقع مدينة أفاروا في شمال جزيرة راروتونغا وهي عاصمة ولاية جزر كوك، وتُعد هذه المدينة وجهة شهيرة لقضاء العطلات للسياح الأجانب ومركزًا للحياة السياسية والتجارية في المنطقة.



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