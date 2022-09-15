أفضل الوجهات السياحية في شهر سبتمبر

الوكيل الإخباري - عادة ما يشهد شهر سبتبمبر نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث تبدأ معظم الشواطئ في الاستعداد إلى استقبال فصل الشتاء بعد انتهاء موسم الصيف، لكن تظل العديد من الوجهات السياحية التي تعتبر وجهة مثالية للسفر خلال شهر سبتمبر.

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النمسا

تعد النمسا وعاصمتها فيينا واحدة من أجمل الوجهات الأوروبية التي يمكن زيارتها في شهر سبتمبر، حيث يعتبر شهر مثالي جداً لزيارتها والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والبحيرات وقمم الجبال والتسوق بين شوارعها وزيارة معالمها الجذابة في طقس معتدل ممتاز.

مدريد - إسبانيا



تعتبر مدريد واحدة من أشهر العواصم العالمية ومن أشهر الوجهات السياحية أيضاً، فهي تجمع بين جمال الطبيعة والمباني التاريخية وصخب الحياة، ويعد شهر سبتمبر من الشهور المثالية جداً لزيارة مدريد والاستمتاع بمعالمها السياحية الجذابة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 إلى 25 درجة.

ماينز - ألمانيا



تعتبر ماينز من المدن الألمانية النابضة بالحياة ويعد طقس شهر سبتمبر من الشهور المثالية لزيارتها على عكس العاصمة برلين التي لا يفضل زيارتها في هذا التوقيت، تقع مدينة ماينز مباشرة على ضفة نهر الراين الغربية ما يجعل الفنادق والمنتجعات تقدّم أفضل الخدمات للضيوف

دافوس - سويسرا

تقع بلدة دافوس السويسرية على ارتفاع 1560 متراً بالقرب من سلسلة جبال الألب، ويعتبر شهر سبتمبر مثالياً لزيارة هذه الوجهة السياحية الواقعة بين الجبال المنحدرة المليئة بأشجار الصنوبر والأرز والاستجمام على ضفاف بحيرة دافوس والاستمتاع بطقس سياحي ممتاز، وتعتبر الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر هي الفترة المثالية لزيارة دافوس بينما تكون قبلة لهواة التزلج على الجليد خلال فصل الشتاء.

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