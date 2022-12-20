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الثلاثاء، 20-12-2022 03:12 م

أفضل الوجهات السياحية في يناير 2023

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الوكيل الإخباري - يحلو بدء العام الجديد بالسفر إلى وجهات جذابة ذات المناخ الاستوائي، للاستمتاع بمروحة واسعة من النشاطات السياحية المائية والاستجمام على الشواطئ الخلابة.

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في الآتي، جولة على أفضل الوجهات السياحية في يناير 2023:

 

بوكيت

وكيت هي واحدة من أفضل الوجهات في يناير، لكونها تزخر بالشواطئ الذهبية وأكواخ الشاطئ والرياضات المائية المبهجة، لا سيما الغوص والتزلج على الماء.
ومن أهم مناطق الجذب السياحي في بوكيت، هي: مدينة فوكيت القديمة، وشاطئ باتونج، وشاطئ كاتا نوي.
تتمتع يوكيت بطقس دافئ وجاف في يناير، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 23 و31 درجة مئوية.
بالي
إن شهر يناير هو الوقت المثالي لزيارة بالي للراغبين بقضاء إجازة هادئة بعيدًا عن الحشود، حيث تكون الشواطئ أكثر هدوءًا وأسعار الفنادق أرخص من مواسم الذروة.
ومن أهم مناطق الجذب السياحي في بالي، هي: تاناه لوت ومدرجات الأرز وجبل باتور.
في بالي، يحلو الاستمتاع بركوب الأمواج، وتجربة أرجوحة بالي، إشارة إلى أن الطقس في بالي خلال يناير دافئًا ومشمسًا، إذ تتراوح درجات الحرارة من 23 إلى 29 درجة مئوية.

 

سيريلانكا
سريلانكا هي واحدة من الأماكن الدافئة التي ينصح بزيارتها في يناير، للاستجمام على شواطئ الجميلة واستكشاف محطات التلال الجذابة والحياة البرية والآثار التراثية.
في سريلانكا، لا بدّ من زيارة: نوارا إليا، وبينتوتا، وكولومبو، وكاندي.
عند زيارة سريلانكا لا بدّ من الذهاب في رحلة سفاري للحياة البرية وتجربة الغوص والتخييم.
الطقس في سريلانكا خلال يناير دافئًا، وتتراوح درجات الحرارة من 20 إلى 28 درجة مئوية.

 

سيدتي 

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