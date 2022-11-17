أفضل الوجهات السياحية لتوديع عام 2022

الوكيل الإخباري - كان 2022 عام العودة إلى الحياة الطبيعية، بعد عامين من الإغلاق ومنع السفر، وبدأ الجميع يخططون لرحلات نهاية العام، لتوديع 2022 بشكل مختلف.

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أماكن مميزة، يمكنكِ توديع 2022، فيها:





1. صربيا:

اكتسبت صربيا، في الفترة الأخيرة، شهرة واسعة بين أوساط محبي السفر، لما تتضمنه من عناصر يبحث عنها كل رحالة، من حيث التأثيرات الأوروبية والتركية، التي عاشت فيها البلاد لفترة من الزمن، بجانب المطاعم المشهورة، وأنواع الأكل المتعددة، فضلاً عن الفنادق الفاخرة بالطراز الأوروبي.



2. جزر البليار - إسبانيا

جذبت المناظر الطبيعية الوعرة، وأسلوب الحياة الهادئ، ومشهد الحفلات في إيبيزا، المسافرين منذ فترة طويلة إلى الشواطئ المظللة بأشعة الشمس لجزر البليار، بجانب أنها تشتهر بالمأكولات البحرية الفريدة من نوعها، والأنشطة السياحية التي لا يمكنكِ تجربتها في أي مكان آخر حول العالم.

3. إسطنبول

كسبت تركيا، وبالتحديد إسطنبول، شهرة غير معقولة خلال الآونة الأخيرة للسفر، فهي مدينة تستحق الزيارة بالفعل، نظراً لما تضمه من عناصر الجذب السياحي في العالم، ويمكنكِ الاستمتاع بالعديد من الأشياء داخل العاصمة التركية، بداية من الطراز المعماري الكلاسيكي القديم، وتصاميم الشوارع بالحجارة، وصولاً إلى المطاعم التي تقدم تجارب مختلفة وحديثة في الطعام.

4. براغ

مدينة مزدهرة وصاخبة، تجذب براغ الآن المزيد من السياح أكثر من أي وقت مضى، بسبب احتواء وسط المدينة الخلاب على إرث رائع من ماضٍ قاسٍ، حيث صمدت المدينة أمام العديد من الانقلابات، والغزوات، والحرائق والفيضانات

5. جزر الباهاما

ما يقرب من 700 جزيرة، تشكل جزر الباهاما، وتجذب ملايين الزوار إلى الشواطئ الرملية البيضاء لهذه الجنة، والمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية، ورحلات الصيد والغوص، وأماكن الإقامة الفاخرة، كل عام.

6. دبي

إذا كنتِ تميلين إلى أجواء البهجة والأجواء، فلا يمكنكِ تجربة قضاء نهاية العام في مدينة دبي الخلابة، وتضم الإمارة الشهيرة العديد من الأنشطة والتجارب الممتعة، التي يمكنكِ القيام بها أثناء توديع 2022، بالإضافة إلى الشعور بالبهجة، وسط أجواء الاحتفال في كل مكان من حولكِ.

زهرة الخليج

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