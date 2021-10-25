أفضل الوجهات السياحية لعشاق الغوص

الوكيل الإخباري - يعشق الكثيرون ممارسة الغوص في أي وجهة سياحية يتواجدون فيها أثناء رحلة السفر.

اضافة اعلان

عدد من الأماكن السياحية الجاذبة لعشاق الغوص:

جزر وولف ودروين

تقع جزر وولف وداروين على أطراف أرخبيل غالاباغوس على المحيط، وتعد هذه الجزر من أكثر الأماكن المثيرة الذي يفضل عشاق الغوص التواجد فيها، ولا يمكن الاكتفاء بهذه الهواية فقط حيث من الممكن حجز جولة برية لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة في جزر غالاباغوس.

الممر الجنوبي

تُعرف بولينيزيا الفرنسية بأنها واحدة من أفضل وجهات الغوص في العالم والتي يعشق محبي هذه الرياضة التواجد بها، كما أنها أفضل مكان للغوص أكثر من الممر الجنوبي بجزيرة فاكارافا.



مدينة شقائق النعمان

تعد جزيرة ألور الصغيرة من أكثر الأماكن التي يهواها محبو الغوص والاستكشاف، بالإضافة إلى تميز هذا الموقع بالصخور البركانية الصغيرة المتحاوطة بآلاف الشقائق بجميع الألوان والأشكال والأحجام.



ميكرونيزيا

تقدم جزر ميكرونيزيا الصغيرة تجربة غوص لا مثيل لها للأشخاص الذين يعشقون المغامرة والإثارة، حيث أنها عبارة عن جزر صغيرة تبعد آلاف الأميال المربعة من منطقة غرب المحيط الهادئ.

جزر كايمان

تعد جزر كايمان واحدة من أكثر جزر الكاريبي الجذابة المتميزة، حيث أنه ضمن الأماكن المفضلة لدى الغواصين لاكتشاف حطام السفن والشعاب المرجانية، وبالتالي يزداد شعور الغواص بالاستمتاع بالمغامرة التي لا مثيل لها عند التواجد بهذه الوجهة السياحية.

كانكون بلايا ديل كارمن

يمكن قضاء عطلة سعيدة ومميزة لعشاق الغوص في مدينة بلايا ديل كارمن في المكسيك، حيث أنها موازية لريفييرا مايا بين بلايا وكوزوميل مناسبة للغاية لممارسة رياضة الغطس وصيد الأسماك أيضاً، بالإضافة إلى ذلك أن كانكون موقع غوص مشهور آخر بالقرب من ريفييرا مايا.



سيبادان وسيمبورنا

تعد سيبادان وسيمبورنا في ماليزيا من أكثر الوجهات السياحية الخاصة برياضة الغوص، بالإضافة إلى حصولها على شهرة واسعة في الأسماك والمأكولات البحرية، لذا فأنها من أكثر الأماكن السياحية الخاصة بمجتمع الغواصين.

المصدر - سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة