الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

حرمان 18 طالب توجيهي بسبب استخدام الهاتف

الأطباء تصرف رواتب متقاعديها قبل عيد الأضحى

بحث إمكانية تقديم حلول لتعزيز المدفوعات الإلكترونية للجامعة الأردنية

متابعة أعمال اللجان المختصة بالتفتيش على مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة ولجان ضبط المتسولين

42 ألف مسجل على منصة تلقي اللقاح ممن يعانون من الحساسية

العراق يجدد اتفاقية تزويد الأردن بالنفط

المصري يؤكد أن لا خلافاً عالمياً على الوصاية الهاشمية

نصف مليون جرعة من لقاح فايزر للأردن الخميس

95 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

إغلاق 'مول' في جرش لمخالفته المتكررة لأوامر الدفاع

الخميس، 15-07-2021 02:57 م

أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى 2021

suitcases


الوكيل الإخباري - إذا كنت تخطط للسفر لقضاء عطلة عيد الأضحى، وتبحث عن أماكن سياحية لتخطي الحجر الصحي الإلزامي، فهناك الكثير للاختيار من بينها.

اضافة اعلان

 

 

أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى 2021 : 

 

المالديف 

يجب على المسافرين إظهار نتيجة اختبار "كوفيد - 19" سلبية عند الوصول إلى مطار مالي الدولي. يجب إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة. يجب على الركاب الذين مروا أكثر من 24 ساعة إعادة الاختبار. يجب أن تحمل الشهادة اسم الراكب كما في جواز السفر واسم وعنوان معمل الاختبار. 
عند الوصول، لا يحتاج المسافرون إلى الخضوع لإجراءات الحجر الصحي. يُعفى جميع الركاب الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد - 19" قبل 14 يوماً على الأقل من الوصول من متطلبات الحجر الصحي المنزلي.

 

بلغاريا

يجب على المسافرين غير الملقحين حمل نسخة مطبوعة من نتيجة اختبار "كوفيد - 19" السلبية التي لم تستغرق أكثر من 72 ساعة قبل الوصول. يجب أن يكون المسافرون الملقحون قد تلقوا اللقاح الثاني قبل 14 يوماً على الأقل من السفر. أولئك الذين لديهم دليل على التعافي من "كوفيد 19" قبل ستة أشهر فقط، يمكنهم أيضاً السفر إلى بلغاريا.

 

صربيا
لا يحتاج المسافرون إلى شهادة "كوفيد - 19" السلبية، ولا توجد قواعد للحجر الصحي عند الوصول. ومع ذلك، يجب اتباع قواعد صارمة عندما تكون في البلد.

 

المصدر - سيدتي 









 




 

 


 

إقرأ ايضا
سفانيتي-768x500

السياحة في جورجيا واهم الاماكن السياحية فيها

n82940306-72383833

السياح العرب يعودون إلى تركيا تحت إغراء سعر الليرة والسفر بلا قيود

image (5)

إعادة تشغيل أول حديقة نباتية تحت البحر في إيطاليا

تنومة

أفضل الأماكن السياحية في تنومة - صور

البندقية

حصّة الذوّاقة وافرة عند السياحة في إيطاليا

2019_7_13_16_48_51_925

اتبع هذه النصائح للحد من ضغوطات ومتاعب السفر

أخبار متعلقة
n82940306-72383833

السياح العرب يعودون إلى تركيا تحت إغراء سعر الليرة والسفر بلا قيود

امارات

الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان