الوكيل الإخباري - إذا كنت تخطط للسفر لقضاء عطلة عيد الأضحى، وتبحث عن أماكن سياحية لتخطي الحجر الصحي الإلزامي، فهناك الكثير للاختيار من بينها.

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أفضل الوجهات السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى 2021 :

المالديف

يجب على المسافرين إظهار نتيجة اختبار "كوفيد - 19" سلبية عند الوصول إلى مطار مالي الدولي. يجب إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من المغادرة. يجب على الركاب الذين مروا أكثر من 24 ساعة إعادة الاختبار. يجب أن تحمل الشهادة اسم الراكب كما في جواز السفر واسم وعنوان معمل الاختبار.

عند الوصول، لا يحتاج المسافرون إلى الخضوع لإجراءات الحجر الصحي. يُعفى جميع الركاب الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد - 19" قبل 14 يوماً على الأقل من الوصول من متطلبات الحجر الصحي المنزلي.

بلغاريا

يجب على المسافرين غير الملقحين حمل نسخة مطبوعة من نتيجة اختبار "كوفيد - 19" السلبية التي لم تستغرق أكثر من 72 ساعة قبل الوصول. يجب أن يكون المسافرون الملقحون قد تلقوا اللقاح الثاني قبل 14 يوماً على الأقل من السفر. أولئك الذين لديهم دليل على التعافي من "كوفيد 19" قبل ستة أشهر فقط، يمكنهم أيضاً السفر إلى بلغاريا.

صربيا

لا يحتاج المسافرون إلى شهادة "كوفيد - 19" السلبية، ولا توجد قواعد للحجر الصحي عند الوصول. ومع ذلك، يجب اتباع قواعد صارمة عندما تكون في البلد.

المصدر - سيدتي

















