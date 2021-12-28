الوكيل الإخباري - للراغبين في الهروب من طقس الشتاء البارد يمكنهم التفكير بالعطلات الشاطئية في منطقة البحر الكاريبي والمنتجعات الصحية في آسيا إلى المغامرات في أمريكا الوسطى.

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في الآتي، أفضل الوجهات الشتوية المشمسة لعام 2021:

الفلبين



من أجل الرفاهية الغريبة، لا يوجد مكان مثل الفلبين. تنعم الفلبين بجمال طبيعي مذهل وشواطئ رملية ذهبية وحياة برية غريبة وشلالات وجزر وجبال، ولديها ما تقدمه لمحبي الثقافة وعشاق الطعام والباحثين عن المغامرة على حد سواء. من الملاذات البوتيكية مع تناول الطعام الذواقة ومرافق السبا الممتازة إلى الفنادق ذات الخمس نجوم التي تقدم الرياضات المائية ذات المستوى العالمي والرحلات الاستكشافية في الغابة، تعد الفلبين مكانًا لا بد منه لأي ملاذ من أشعة الشمس في الشتاء.

المكسيك



لسد الفجوة بين أمريكا الوسطى والشمالية، المكسيك بلد مذهل يتمتع بجاذبية مستقلة تمامًا عن جيرانه، في كل من الشمال والجنوب. الشواطئ الخفية، والمناطق الجبلية البرية، والصحاري والأدغال المورقة، البيئة الطبيعية لهذا البلد هي شيء يجب أن تراه. تقدم مكسيكو فرصة فريدة لتذوق مدن رائعة من الحقبة الاستعمارية، وتجربة حضارات المايا القديمة أو ببساطة للاسترخاء بجانب المحيط الهادئ أو المحيط الأطلسي مع مناظر بانورامية.

منطقة البحر الكاريبي



تتكون منطقة البحر الكاريبي من أكثر من 7000 جزيرة، مما يجعلها دائمًا قائمة الشمس الشتوية للمسافر. قم بزيارة المأكولات البحرية الطازجة والروم ومسارات التنزه في الغابات المطيرة ومشاهدة الحيتان والرياضات المائية. تعرف على تاريخ جامايكا وثقافتها، واسترخِ على شواطئ تركس وكايكوس المشهورة عالميًا، وتذوق أكلات الشواء في بربادوس، واستمتع بجمال سانت لوسيا المذهل، واذهب للإبحار قبالة سواحل أنتيغوا، واستمتع بهدوء تام في جزر فيرجن البريطانية.



بليز

بليز صغيرة ولكنها مكتملة التكوين، وتضم غابات أمريكا الجنوبية وشواطئ البحر الكاريبي، ويحدها حاجز مرجاني خاص بها. كانت الدولة التي كانت في يوم من الأيام موطنًا لحضارة المايا ، مليئة بالمعابد والمصنوعات اليدوية من العصور القديمة، مما يجعلها مكانًا رائعًا لاستكشاف عشاق المغامرة. سيستمتع عشاق الهواء الطلق بالمشي لمسافات طويلة وركوب الخيل والتجديف وحتى الأسلاك عبر الغابة بينما يستكشف الغواصون والسباحون المناظر البحرية تحت الماء. أو يمكنك ببساطة الاستلقاء على أحد الشواطئ العديدة والاستمتاع بالجو الرائع.

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