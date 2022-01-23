أفضل الوجهات في العالم لممارسة هواية التزلج

الوكيل الإخباري - يعد التزلج إحدى أشهر الرياضات الشتوية، وهناك العديد من منتجعات التزلج على الجليد في جميع أنحاء العالم، تجذب الآلاف من السياح كل عام. وكل منها يقدم مجموعة مثيرة من الخيارات للمبتدئين والمتمرسين، وكلها توفر تجربة لا تنسى. في ما يلي، نقدم أفضل وجهات التزلج في العالم؛ حتى يمكنك التعرف إليها، والاختيار من بينها:



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مدينة زيرمات

تشتهر مدينة زيرمات بمنتجعات التزلج الرائعة والمحاطة بجبال الألب الجميلة، حيث تبرز «ماترهورن»، إحدى أكثر القمم شهرة، فوق البقية.

ترمبلانت

مع افتتاح أول تلفريك لها عام 1939، أصبحت مدينة ترمبلانت من أفضل منتجعات التزلج على الجليد في أميركا الشمالية، ويستمتع الكثير من الناس بمسارات التزلج، مبتدئين ومحترفين.



وادي تاوس للتزلج

في ولاية نيو مكسيكو، يوجد منتجع تزلج رائع يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، وهو وادي تاوس للتزلج، الذي تأسس عام 1955، ويقع على وادٍ ضيق تحيط به قمم ضخمة، ومن بين الأشياء التي يمكنك أن تجدها هناك النزول الحاد والتضاريس الصعبة، وقمة كاتشينا السريعة، التي تقع على ارتفاع 3854 متراً (12644 قدماً)، فوق مستوى سطح البحر.

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