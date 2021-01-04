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الإثنين، 04-01-2021 02:14 م

أفضل الوجهات والأماكن السياحية في جاكرتا

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الوكيل الإخباري _ تعد مدينة جاكرتا من افضل الاماكن السياحية في اندونيسيا حيث تحوي خيارات عديدة لكي يقضي بها السائح عطلته مستمتعاً مع عائلته، وفي دليل جاكرتا السياحي هذا نقدم لكم افضل الاماكن في جاكرتا التي ينصح بزيارتها.

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برج موناس

يعد برج نوماس (النصب التذكاري الوطني في جاكرتا) من أول الأشياء التي ستراها عينيك بعد الوصول، ويقع النصب التذكاري في قلب العاصمة تحديداً في منتصف ساحة (ميرديكا).


ارتفاع النصب يصل إلي (132 م)، تم افتتاحه في عام 1975 م، والسبب الرئيسي لإنشائه هو تخليداً لتاريخ استقلال دولة أندونيسيا .

 

متحف الدمى

يعد متحف الدمى في جاكرتا يعد من أهم المعالم التي يزورها الجميع لمشاهدة الدمى المتحركة، فالبعض يعتبر زيارة المتحف من الزيارات الترفيهية التي لا يفوتونها.


هناك يمكن لأطفال الاستمتاع بمشاهدة العروض المسرحية، والدمى مصنوعة من خامات مختلفة، مثل الخشب، والقطن، والقماش، ويتيح المتحف أن يقوم الزائرين بالرقص مع الدمى بالملابس والأقنعة المتوفرة هناك على أنغام الموسيقى الإندونيسية.

 

متحف البنك 

يعتبر من المتاحف التاريخية للبلاد، وهناك ستشاهد تاريخ العملات في إندونيسيا، وما هي المراحل التي مرت بها، حيث كان هو أول مقر للبنك المركزي في الهند الشرقية الهولندية.

 

متحف إندونيسيا الوطني في جاكرتا

يعرض المتحف تاريخ اندونيسيا بالكامل، ويوجد به مجموعة نادرة من المجوهرات الثمينة، والملابس العتيقة، والمنسوجات، وكل شيء خاص بجميع الحكام الذين حكموا البلاد على مر العصور والأعوام، وهو أيضاً من افضل أماكن جاكرتا السياحية للعائلات والذي ننصح بها المسافرين العرب إلى جاكرتا.

 

سوق التحف والتماثيل

يحتوى على تحف مصنوعة بخامات لن تجدوا مثلها في مكان آخر، فهناك إن كنت تودون شراء هدايا تذكارية لن تجدوا أفضل من هذا السوق، وستجدون كافة ما ترغبون والأسعار مقبولة إلي حد كبير.

 

المصدر : traveltalez

 



 




 

 


 

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