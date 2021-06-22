أفضل حدائق الحيوان في العالم

الوكيل الإخباري - نعلم جميعا مدى حب الأطفال لرؤية تلك الحيوانات والتعرف عليها عن قرب في بيئتها الطبيعية فهي فرصة لكل عائلة للتمتع عن قرب برؤية تلك الحيوانات.





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سوف نعرض لكم أشهر حدائق الحيوان في العالم التي يمكنكم الذهاب إليها في رحلة سياحية مع أفراد أسرتك أو أصدقائك أو من تحب.



1- حديقة حيوان بوفال

افتتحت سنة 1980م في وادي لوار في فرنسا وتضم أكثر من 35 ألف حيوان.

تعتبر من أشهر وأجمل حدائق الحيوان في العالم وذلك لتنوع الحيوانات بها والجودة مبانيها وجميع المنشآت الخاصة بها،تضم حيوانات نادرة مثل النمور البيضاء وخراف البحر والكوالا والباندا العملاقة.



2-حديقة حيوان بكين

هي أجمل حديقة حيوان في الصين تأسست عام 1906م تبلغ مساحتها 220 فدان،تضم 14500 حيوان منهم 450 نوع بري و 500 نوع بحري وتضم أيضا عدد من البحيرات والبرك على مساحة 14 فدان ، كما تضم عدد من الحيوانات النادرة مثل الباندا الحمراء وقرود سيتشوان ذات الشعر الذهبي،يبلغ عدد زوارها حوالي 6 مليون زائر سنويا.



3-حديقة حيوان تشيستر انجلترا

تم افتتاحه عام 1931م وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوان في انجلترا على مساحة قدرها 400 فدان ،هي من أكثر مناطق الجذب في انجلترا ويزورها ما يزيد عن 2 مليون زائر سنويا، هي ثالث أفضل حديقة حيوان في العالم وتضم الحديقة عدد من الحيوانات مثل النمور-الفيلة-الزرافات-وحيد القرن وقد تم إحضار معظم الحيوانات من أفريقيا.



4-حديقة حيوان ويلينجتون

تقع في نيوزيلندا وتم افتتاحها عام 1906م على مساحة تبلغ 10 ألاف متر مربع وتضم حوالي 100 نوع من الحيوانات من جميع أنحاء العالم،تساهم الحديقة في الحفاظ على البيئة والخدمة العامة فهي تضم الحيوانات المعرضة للانقراض مع وجود برامج تربية خاصة بهم.



5-حديقة حيوان تورونتو

تقع في كندا وتم افتتاحها عام 1974م وتبلغ مساحتها 710 فدان.

تحتوي على 5000 نوع من الحيوانات المختلفة وتم استيرادها من جميع دول العالم من استراليا وأفريقيا والهند وماليزيا وأوروبا،هي مركز حي للتعليم والعلوم وهي ملتزمة بحماية الحياة البرية وهي مركز متميز في رعاية الحيوانات والعلوم البيطرية وهي موطن لحيوان الباندا العملاقة ، تعتبر حديقة حيوان تورونتو من أهم المعالم السياحية في كندا يقصدها الكثير من الكنديين والسياح على مدار العام ، توجد في الحديقة منطقة العاب مائية ممتعة وهي تعتبر منطقة ترفيه عائلي ،كما يمكن مشاهدة النباتات الاستوائية المغطاة وكذلك الأشجار والازهار المتنوعة مما يعطي المكان رونقا وجمال ،يوجد بحديقة حيوان تورونتو 6 كيلو متر مخصصة لمحبي رياضة المشي والجري وسط الخضرة والنباتات المتنوعة.

كما تحتوي الحديقة على اماكن لشراء الهدايا التذكارية وعدد من المطاعم والكافتيريات التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات المختلفة.

6-حديقة حيوان كولومبوس أوهايو

تقع في أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية تأسست عام 1927م تمتد على مساحة 580 فدان ، وتضم أكثر من 8000 حيوان من 600 نوع مختلف .

تصنف من بين أفضل الحدائق في العالم وتمتلك برنامج تلفزيوني خاص بها.

7-حديقة حيوان برونكس نيويورك

هي حديقة عامة في حي برونكس في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة تم افتتاحها عام 1899م.

وتبلغ مساحتها 1,4 كيلومتر مربع وتتضمن الحديقة 4000 حيوان و650 نوع.

يوجد بالحديقة معرض السهول الأفريقية الذي يسمح للزوار المشي قرب الأسود والغزلان والحمير الوحشية.

كما يمكن رؤية الكلاب البرية من خلال جناح عرض مغطى بالزجاج.

تعد حديقة حيوان برونكس من أجمل أماكن السياحة في نيويورك.

المصدر - سائح



