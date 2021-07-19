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الإثنين، 19-07-2021 04:16 م

أفضل طرق تحويل العملة عند السفر

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الوكيل الإخباري - يعتبر تحويل العملة عند السفر جزءًا لا يتجزء من الرحلة السياحية، وعليه يتوجب على كل مسافر فهم مزايا وعيوب كل خيار من خيارات صرف العملات المتاحة، حتى يتمكن من تجنب التعامل مع أي رسوم غير متوقعة بعد رحلته.

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النصائح والأماكن الأكثر استخداماً لصرف العملات عند السفر :

 

1. أكشاك المطار ومكاتب الصرف الأجنبي
على الرغم من أن تبادل العملات في المطار قد يبدو مناسباً، إلا أنه يفضل تجنبه، لرسوم الصرف الباهظة المترتبة على هذا الخيار. وفق NBC News، يمكن أن تتقاضى أكشاك المطارات ما يصل إلى 20 ٪ من الرسوم، مع سعر صرف أقلّ بكثير، مقارنة بالمصاريف وشركات الصرافة الخاصة.

 

2. بطاقات الائتمان
إذا كانت بطاقتك الائتمانية تعمل على المستوى الدولي، فعليك البحث في الرسوم المحتملة التي قد تطبّق أثناء السفر. قد يتضمّن بعض الرسوم، رسوم صرف العملات أو رسوم المعاملات أو رسوم الخدمة على السلف النقدية. عموماً، تحصل شركات بطاقات الائتمان على أفضل الأسعار، ويمكن أن تقدم لك سعر صرف أقرب إلى السعر الرسمي.

3. بطاقات الخصم
قد تفرض بطاقات الخصم عليك دفع رسوم المعاملات الأجنبيّة ورسوم أجهزة الصراف الآلي الدولية. لذا، يجب أن تتأكد من استخدام بطاقات الخصم لعمليات السحب النقدي حصراً. إذا نشأت أي تعقيدات عن عملية شراء أُجريت باستخدام بطاقة الخصم، فسيتم الخصم من حسابك على الفور، وقد يستغرق الأمر من بضعة أيام إلى أكثر من أسبوع حتى يتم تصحيح العمليّة.


4. بطاقات العملات الأجنبية
تحمّل بطاقات العملات الأجنبية المدفوعة مسبقاً، مثل: بطاقات الائتمان أو الخصم، مسبقاً، بمبلغ محدد، فيخصم الأخير عند استخدام المسافر لها. إلى ذلك، هناك العديد من الرسوم والقيود التي قد يتم تطبيقها، مثل: رسوم السحب وعدم النشاط والحد الأدنى والحدود للسحب.

5. الصرافة الخاصة
غالباً ما تتنافس شركات تحويل الأموال الخاصّة أو شركات تحويل العملات مع بعضها البعض لتوفير أفضل سعر للصرف، لذا لدى المسافر فرصة جيّدة للعثور على سعر صرف أعلى. لكن، هذه الشركات قليلة التواجد في المناطق الريفيّة، لذا على المسافر أن يتأكد من إتمام صرف العملة قبل الاتجاه خارج المدن الكبيرة.

 

 

المصدر - كل العرب 

 




 

 


 

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