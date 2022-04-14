أفضل مدن العالم في عصر كوفيد.. مدينة عربية تحتل وصافة الترتيب

الوكيل الاخباري- أصدرت شركة أبحاث السوق Euromonitor التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها قائمة أفضل 100 مدينة كمقصد للوافدين الدوليين لعام 2021.



ويقارن المؤشر بين المدن كوجهات معتمداً على 6 محاور أو قوائم فرعية، خاصةً بعد أن تسبب فيروس كورونا في تأثير كبير على السفر الدولي، وهو ما يجعل المؤشر أكثر موضوعية في عصر كوفيد.



وبالعودة إلى عام 2019، سيطرت الوجهات الآسيوية على رأس القائمة - إذ تصدرت هونغ كونغ وبانكوك - ولكن في عام 2021، أصبحت أوروبا ممثلة الآن بثماني مدن في المراكز العشرة الأولى.

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باريس تقود العالم

احتلت عاصمة النور المرتبة الأولى كأكثر مدن العالم جاذبية في عام 2021، إذ تصدرت القائمة الفرعية والخاصة بـ "أداء السياحة" وثاني أعلى وجهة في "سياسة السياحة والبنية التحتية".



وقالت يورومونيتور إن باريس استفادت من عودة السياح الأميركيين والآسيويين، على الرغم من أنها لم تحصل بعد على دفعة من زوار المملكة المتحدة - التي كانت في السابق سوقاً كبيرة. وهو ما تغير حالياً، مع إضافة المملكة المتحدة إلى "القائمة الخضراء" الفرنسية في 31 مارس 2022.



ومع ذلك، فقد احتلت مرتبة متدنية من حيث "الصحة والسلامة"، والتي قال التقرير إنها كانت "على الرغم من الجهود المتزايدة لزيادة معدلات التطعيم بين السكان المترددين في تلقي اللقاحات".



كانت فرنسا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من فيروس كوفيد، واعتباراً من بداية هذا الشهر كان لديها ما يقرب من 27 مليون حالة في المجموع.



دبي سقف العالم

تراجعت دبي - التي احتلت المرتبة الأولى على مؤشر 2020 - إلى المرتبة الثانية في قائمة يورومونيتور لعام 2021 وهي المدينة الوحيدة في الدول الناشئة التي احتلت مركزاً متقدم بين المراكز العشرة الأولى.



وحصلت دبي على السبق من خلال إعادة فتح أبوابها أمام السياح الدوليين في يوليو 2020، وفي العام الماضي حصلت على دفعة من معرض إكسبو 2020 الذي تم إرجاؤه، وانطلق في أكتوبر 2021.



واحتلت دبي المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة أداء "الصحة والسلامة" بفضل بروتوكول كوفيد الصارم الذي قدمته حكومة دبي.



واعتباراً من أبريل 2022، تم تطعيم أكثر من 98% من سكان دبي، ولا يزال ارتداء الأقنعة إلزامياً في الأماكن العامة الداخلية.



المدينة الشاملة

تتعامل العاصمة الهولندية، أمستردام الآن مع السياحة المفرطة من خلال التكنولوجيا، عبر مشروع مراقبة الحشود Public Eye، والذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنقل بين التدفقات الكبيرة من الناس وتقليل الازدحام.



ويشير التقرير أيضاً إلى أن أمستردام، جنباً إلى جنب مع برشلونة وأوسلو، "اتخذت إجراءات لتقليل أماكن وقوف السيارات"، فضلاً عن إدخال "بنية تحتية واسعة النطاق للدراجات لإحداث ثورة في شبكات النقل الخاصة بهم وإنشاء مكان أكثر شمولاً، وملاءمة للعيش".



احتلت سنغافورة المرتبة الأعلى عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي والتجاري"، على الرغم من أن الدولة المدينة احتلت المرتبة 24 على المؤشر بشكل عام.



وبرزت المدن الآسيوية في هذه القائمة الفرعية، حيث تصدرت تايبيه وهونغ كونغ أيضاً في عام 2021 من حيث الانتعاش الاقتصادي، وقفزت ماكاو 18 مرتبة لتحتل المركز السابع على مستوى العالم.



احتلت دبلن المرتبة الأعلى في سياسة السياحة والجاذبية، واحتلت المرتبة 16 على المؤشر بشكل عام.



أفضل 20 وجهة لعام 2021

1. باريس



2. دبي



3. أمستردام



4. مدريد



5. روما



6. برلين



7. نيويورك



8. لندن



9. ميونيخ



10. برشلونة



11. فيينا



12. ميلان



13. براغ



14. لوس أنجلوس



15. طوكيو



16. دبلن



17. لشبونة



18. فرانكفورت أم ميم



19. زيوريخ



20. إسطنبول

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