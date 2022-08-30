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الثلاثاء، 30-08-2022 01:06 م

أفضل مدن العالم لعشاق قيادة الدراجات الهوائية

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الوكيل الإخباري - كشفت القائمة السنوية لعشاق الدراجات الهوائية Global Bicycle Index عن قائمة أكثر المدن الصديقة لقيادة الدراجات في العالم في 2022.

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وكشف مجلة "تايم أوت" المختصة بأخبار السياحة والسفر، عن المدن الأفضل لقيادة الدراجات الهوائية في العالم خلال العام الجاري، والتي تعد من أصدقاء المناخ وضد الانبعاثات.

 

أوترخت
ضمت القائمة في صدارة الترتيب، مدينة أوترخت الهولندية، متغلبة على مدن شهيرة في حب الدراجات مثل كوبنهاجن وأمستردام.

 

مونستر
القائمة ضمت في المركز الثاني، بين أفضل مدن العالم لقيادة الدراجات الهوائية، مدينة مونستر في ألمانيا، والمدينة تتميز بفعالياتها الخاصة بالدراجات الهوائية التي يتكرر تنظيمها على مدار العام.

 

أنتويرب
من بعدها في المركز الثالث، تأتي مدينة أنتويرب في بلجيكا، ضمن أفضل مدن العالم لقيادة الدراجات هذا العام، والمدينة اختيرت في هذا الترتيب، لشوارعها التي تمت توسعتها لتسمح لقيادة الدراجات بسهولة، بما يشمل 4000 مكان مجهز لركن الدراجات في أنحاء المدينة.

 

العين الإخبارية 

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