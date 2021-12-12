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الأحد، 12-12-2021 04:46 م

أفضل مناطق الجذب في غالواي عند السياحة في ايرلندا

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الوكيل الإخباري - على الشواطئ الغربية لايرلندا، على طول ضفاف نهر كوريب، تقع مدينة غالواي التي تعود للقرون الوسطى. هذه المدينة الصغيرة، تمنح السياح طعمًا لكل المسرات التي تشتهر بها ايرلندا، بما في ذلك مجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحي لإبقائهم مشغولين أثناء رحلتهم.

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من الجمال الوعرة للعجائب الطبيعية إلى المتاحف التاريخية والكاتدرائيات المشهورة داخل حدود المدينة، لا نهاية للتمتع الذي يمكنك أن تجده في أفضل مناطق الجذب في غالواي.

ساحة آير

تمثل ساحة آير التاريخية أحد أهم أماكن التجمع منذ العصور الوسطى. تُعرف الساحة أيضًا باسم John F. Kennedy Memorial Park، على اسم الرئيس الأمريكي من أصل ايرلندي، وتربط وسط المدينة بمنطقة تسوق شهيرة. يأخذ العمل الفني العام السياح عبر عدة عصور مهمة من التاريخ الايرلندي.

 

وايلد أتلانتيك واي

يعد اجتياز وايلد أتلانتيك واي أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها في غالواي. هذا الطريق الذي يبلغ طوله 2600 كيلومتر والذي يتبع الساحل الغربي لايرلندا، من Kinsale في الجنوب إلى Derry في الشمال، هو المكان الذي يتم فيه التعامل مع الزوار بأروع المناظر.

 

متحف مدينة غالواي

بعد حوالي 10 دقائق من العمل في طريق عودتك على طول ضفاف النهر من Woodquay، ستصادف القوس الأسباني الشهير. إنه مكان مبدع للزيارة للقاء مع الأصدقاء وهو أحد قوسين متبقيين من الجدار الأمامي الأصلي. وهذا بدوره يؤدي إلى العرض الإسباني، الذي كان يومًا ما المتنزه المفضل للتجار الإسبان.

 

المصدر - سيدتي

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