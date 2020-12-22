أفضل 10 أنشطة سياحية في مدينة الخبر

الوكيل الإخباري _ تقع مدينة الخبر في المنطقة الشرقيّة في السعودية ، حيث تعد ذات موقع فريد على ساحل الخليج العربي، كما تتميز بإطلالات رائعة، سواء تعلق الأمر في شواطئها الخلابة أو المنتزهات المتنوعة والممتعة التي تجعل منها مدينة حيوية ، تعرف على أفضل 10 أنشطة سياحية في الخبر :



واجهة الخبر البحرية



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تضمّ الخبر منتزّه الأمير فيصل بن فهد البحري الذي تبلغ مساحته نحو 500.000 متر مربع. وفي الواجهة البحرية، ثمة ممشى كبير يسمح بالمشي، والقيام ببعض الرياضات الخفيفة، كالركض وقيادة الدراجة. وفي حضور البحر والحدائق الخضر، يجعل الهواء النقي من المكان مُناسبًا للاسترخاء. وللأطفال نصيب أيضًا، فهناك بعض من الألعاب الترفيهية حتى تكتمل النزهة العائلية.





جسر الملك فهد

يمتاز جسر الملك فهد بموقع استراتيجي يربط بين مدينة الخبر والبحرين، وهو يتمتع بتصميم معماري لافت، ويقدّم إطلالات خلابة، ما يغري بالتقاط صور تذكارية. ومن الأنشطة المتاحة، الجولة في الجزيرة التي تقع في منتصف الجسر.





شاطىء نصف القمر

يقع شاطئ نصف القمر على بعد 20 دقيقة خارج الخبر. يكتسب الشاطئ اسمه من شكله، وهو يمتدّ على 700 كيلومتر. هو شاطئ رائع، ومكان مقصود للاستجمام، كما يتيح أداء مجموعة منوعة من الرياضات المائية وصيد السمك. وهواة المغامرات على موعد مع نشاطات، كالتزحلق على الرمل وركوب الدبابات وركوب الخيل. تتعدّد على الشاطئ المنتجعات والشاليهات القابلة للاستئجار من أجل قضاء أيّام لا تنسى!



كورنيش الخبر

هو أكثر مناطق الجذب السياحي، ويضم عددًا من المساحات الخضر التي تفضلها العائلات للجلوس، والمتعة بمشهد البحر ونسيمه. في الموقع، ملاعب قريبة للأطفال. كما ينتشر على طول الكورنيش عدد من أهم المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه.







حديقة الورود

هي واحدة من معالم السياحة المفضّلة في الخبر؛ موقعها الهادئ نسبيًّا مناسب لجولة ممتعة، فالحديقة مزروعة بالمسطحات الخضر، التي تنتشر على مساحة كبيرة منها، إضافة إلى مجموعة من الأشجار والنخيل والزهور الموسمية والنباتات.



برج المياه

يقع برج المياه على كورنيش مدينة، ويرتفع الخبر إلى 90 مترًا، ويوفر تجربة جميلة للسائحين، من خلال المطعم أعلى البرج، مما يؤمن إطلاله رائعة على المدينة.



حديقة حيوان "القلعة"

تسمح الوجهة لزائريها، بممارسة أنشطة ترفيهية مختلفة، فالحديقة تضم تنويعة مميزة ومنتقاة بعناية من الحيوانات والطيور والأسماك، لذلك التي يمكن رؤيتها عن قرب وإطعامها، مع منطقة ألعاب خاصة بالأطفال. تصلح الحديقة عمومًا، لقضاء يوم عطلة مبهج، في واحدة من أهم مدن السياحة في السعودية.



ملاهي "سبلاش" المائية

هي أكبر حديقة مائية مطاطية في العالم، وواحدة من أماكن الترفيه الرائعة في الخبر، كانت حقّقت رقمًا قياسيًّا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لناحية مساحتها (20536 مترًا مربعًا)، وتتبع منتجع شاطئ الغروب في مدينة الخبر، حيث 75 لعبة تناسب مختلف الأعمار.



مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية



يقع المركز على كورنيش مدينة الخبر على أرض تبلغ مساحتها 14.100متر مربع، مصممة ومنفذة، على غرار أحدث المركز العلمية في العالم. وهي تشتمل على سبع قاعات عرض رئيسة تتناول العلوم والتقنية، بهدف تثقيف أفراد المجتمع بمبادئ العلوم، من خلال عرضها بأسلوب تفاعلي شيّق يعتمد على التعليم بالترفيه. كما يمكن مشاهدة أفلام تعليمية في المسرح الخاص بالمركز.



قرية الدغيثر

تقع على الواجهة البحرية للخبر، وذلك على جزيرة صناعية تحتلّ مساحة تُقدّر بحوالي 12 ألف متر مكعب، وذلك في الجزء الجنوبي من المدينة. وفي الجزيرة، عدد من المقاصد الترفيهية، مثل: المطاعم والكافيهات الشهيرة، وكلها يطلّ على البحر.

المصدر : سيدتي







