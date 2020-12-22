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الثلاثاء، 22-12-2020 01:45 م

أفضل 10 مدن أوروبية من حيث جودة الحياة.. تالين عاصمة أستونيا فى المركز الأول

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الوكيل الإخباري _ يعتبر العيش فى أوروبا، حلم كبير يراود الكثيرين، والبعض يحلم فقط بزيارة عدد من الدول والعواصم الأوروبية، والتى شهدت الكثير من الأحداث على مدار التاريخ، وكشفت دراسة جديدة عن أفضل المدن في القارة الأوروبية، للاستمتاع بأفضل جودة للحياة فيها.

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وتعد اوروبا موطنا لبعض المدن الرائعة حقا، من حيث العمارة المذهلة والمناظر الطبيعية الجميلة والتاريخ الغني، وفقا لموقع سبوتنيك، ومن المثير للاهتمام أن أفضل مدينة من حيث جودة الحياة في أوروبا ليست بالضرورة مدرجة في قوائم الدول الأكثر زيارة.

وقد كشفت الدراسة عن أن مدينة تالين، عاصمة إستونيا، توفر للمقيمين أفضل نوعية حياة، وفقا لدراسة أجرتها العلامة التجارية لتأجير الشقق "Essential Living" من حيث جودة الهواء والتلوث ومتوسط العمر والمساحات الخضراء.


وكان أداء مدينة تالين جيدا مع معدلات التلوث المنخفضة، وانخفاض تكلفة نفقات المعيشة، وانخفاض معدلات الجريمة، ومع ذلك، فهي واحدة من أقل المدن الخضراء في أوروبا، إذ سجلت درجات منخفضة في عدد الملاعب والغابات والمسطحات المائية.


وجاء فى ترتيب المدن التى توفر أفضل نوعية حياة، مدينة تالين عاصمة استونيا، مدينة بوخارست عاصمة رومانيا، وجاءت مدينة لشبونة عاصمة البرتغال فى المرتبة الثالثة، وحلت مدينة دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا فى المركز الرابع، وفى المركز الخامس جاءت مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك، ومدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا فى المركز السادس، فيما احتلت مدينة باريس عاصمة فرنسا المركز السابع، والمركز الثامن كان من نصيب مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، وجاءت مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا تاسعة، وتذيلت مدينة زيوريخ عاصمة سويسرا القائمة.                                                                                   
كما جاءت مدينة باريس كأكثر المدن الأوروبية خضرة، حيث سجلت مجموع نقاط 40 من 60 في الدراسة، ولها مرتبة عالية من حيث عدد المتنزهات والحدائق والملاعب بالإضافة إلى المسطح المائي.


وتقوم حاليا فرنسا بتحويل الطرق السريعة الحضرية في قلب باريس إلى متنزهات وتحويل أحياء بأكملها إلى مناطق للمشاة يوم الأحد من كل أسبوع، حيث تعمل المدينة جاهدة لبناء المجتمع البيئي في المستقبل.

المصدر : اليوم السابع 

 




 

 


 

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