أفضل 3 مدن سياحية هادئة لقضاء عطلة مثالية

الوكيل الإخباري - يبحث معظم السياح على أماكن هادئة للاستمتاع بعطلة مريحة بعيداً عن صخب الحياة ووتيرتها السريعة.

اضافة اعلان

وفي هذا الإطار، يقدّم "سيدتي. نت" أفضل3 مدن سياحية هادئة لقضاء عطلة مثالية.

بالي

ربما تكون بالي هي الوجهة الأكثر شهرة واسترخاءً في العالم. تشتهر هذه الجزيرة الهادئة في إندونيسيا بكونها مسالمة تمامًا، مع ثقافة ترحيبية تجعلك تشعر وكأنك في بيتك. إنها وجهة مثالية للبحث عن النفس والتأمل أو لمجرد قضاء أسبوع من الرعاية الذاتية. سواء قررت تجربة اليوغا أو التأمل أو الفن أو ركوب الأمواج أو كنت ترغب فقط في قضاء بعض الوقت في الطبيعة، فإن بالي لديها الكثير لتقدمه للسياح. إن وتيرة الحياة الهادئة والمريحة في بالي هي الطريقة المثلى للانفصال عن حياتك الطبيعية وتجديد عقلك وجسمك.

فيينا



تتمتع هذه المدينة النمساوية بالكثير من الجاذبية والفن والثقافة الأوروبية، من دون صخب مدينة كبيرة مثل باريس أو روما. تعال من أجل التاريخ والثقافة والطعام؛ ابقَ في المقاهي المريحة والمتاحف الهادئة والشوارع المرصوفة بالحصى حيث يمكنك التجول. كانت فيينا مركزًا ثقافيًا وعاصمة للبلاد، وكانت في يوم من الأيام مقرًا لسلالة هابسبورغ؛ كان الأباطرة والإمبراطورات رعاة عظماء للفنون والعلوم والموسيقى. على هذا النحو، هناك الكثير من المجموعات الفنية المذهلة لاستكشافها.

مالطا



غالبًا ما يتم تجاهل مالطا كوجهة جزيرة في أوروبا بينما يتدفق السياح إلى كرواتيا واليونان وإيبيزا وصقلية. ومع ذلك، توفر مالطا طقسًا صيفيًا دافئًا (على مدار العام تقريبًا) وغوص السكوبا المذهل والشواطئ والتاريخ القديم ومواقع التراث العالمي لليونسكو والمزيد. تجعل المناظر الطبيعية الخلابة والمناخ المشمس منه المكان المثالي للاسترخاء وتجربة الثقافة والتاريخ الأوروبيين في مكان مريح.

سيدتي