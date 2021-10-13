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الأربعاء، 13-10-2021 03:39 م

أفضل 4 أنشطة يمكنك القيام بها عند زيارتك لوادي رم-صور وفيديو

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الوكيل الإخباري-وادي رم،  وادي سياحي طبيعي يقع جنوب الأردن على بعد 250 كيلو متر جنوب العاصمة عمان و70 كيلومتر شمالي مدينة العقبة الساحلية بالقرب من الحدود الأردنية السعودية. يسمى أيضاً بـ «وادي القمر» نظرًا لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر، في عام 2011 أدرجت منظمة اليونسكو محمية وادي رم ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي .

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حيث يمكن للزوار عند القدوم اليه القيام بعدد من النشاطات ومنها :

 

ركوب الخيل والجمال في الصحراء والرمال الجميلة التي تتمتع فيها تلك المنطقة 

 


 

ويمكن ايضا للزائر الصعود برحلة في المنطاد بسماء الأردن 

 


 

كما يمكن ايضا ركوب الدراجات الرباعية وهي من اشهر الانشطة التي يقوم بها الزوار عند زيارتهم لوادي رم 


وفي النهاية يمكنك التخييم والاستمتاع بسهرة مميزة مع اجواء طربية ومشاهدة النجوم في سماء تلك المنطقة التي تتمتع بمنظر خلاب .

 

 

 

ويعتبر وادي رم من ضمن المثلث الذهبي السياحي في الأردن " البتراء، وادي رم، العقبة "

 

 

 




 

 


 

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