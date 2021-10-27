أفضل 4 وجهات شهر العسل في نوفمبر

الوكيل الإخباري - يعد شهر العسل في شهر نوفمبر فرصة مثالية لاختيار وجهة رومانسية. فمعظم الأزواج يرغبون بقضاء عطلة على شاطئ البحر للاستجمام والاسترخاء والتمتع بأجواء هادئة بعيداً عن صخب المدن المزدحمة.

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4 وجهات سياحية مناسبة لقضاء شهر العسل في نوفمبر :

غوا

تجذب الشواطئ الغريبة في غوا بالهند الأزواج، ويعد نوفمبر الوقت المثالي، عندما يكون الطقس أكثر برودة وجفافاً مما كان عليه في أشهر الصيف. تتمتع غوا على حوالي تسع ساعات من ضوء النهار في نوفمبر، لذلك لدى المسافرين متسع من الوقت لاستكشاف بعض المعالم السياحية والاسترخاء على الشاطئ كل يوم على طول الساحل الجنوبي الغربي.

أروبا

بالنسبة للأزواج الذين يرغبون قضاء شهر عسل في منطقة البحر الكاريبي في نوفمبر ولكنهم متخوفون من نهاية موسم الأعاصير، فإن أروبا تعد خياراً مثالياً. تقع هذه الجزيرة الاستوائية خارج منطقة الأعاصير، لذا يعد نوفمبر وقتاً مثالياً للذهاب والاستمتاع بالشواطئ الطبيعية الجذابة.

سانتياغو



ينصح بزيارة سانتياغو عاصمة تشيلي خلال نوفمبر، حيث يكون الطقس معتدلاً، مع سطوع الشمس نهاراً. درجات الحرارة مريحة للتجول في ساحة بلازا دي أرماس في سانتياغو ومشاهدة المعالم السياحية في بعض المعالم المحلية.

سيشيل



شهر العسل خلال نوفمبر في جزر سيشل يعني أن الرياح مناسبة لقضاء أفضل عطلة في هذا الأرخبيل المذهل في المحيط الهندي. الهواء البارد ودرجات حرارة أكثر راحة ورطوبة أقل، مما يجعل الأنشطة الخارجية مثل الاستلقاء على الشاطئ والغطس أكثر متعة.

المصدر - سيدتي