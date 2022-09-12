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الإثنين، 12-09-2022 04:02 م

أفضل 5 مدن أميركية صغيرة.. لعطلة الخريف

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الوكيل الإخباري - يخلق وصول الخريف شعوراً مضطرباً، يمكن علاجه في كثير من الأحيان عن طريق السفر، أو أخذ عطلة نهاية أسبوع طويلة في مكان جديد. وبصرف النظر عن كونه ترياقاً مميزاً، إن السفر في الخريف مناسب لمحبي الهدوء، والاستمتاع  بلمسات البرد الخفيفة.

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  أفضل 5 مدن أميركية صغيرة لعطلة الخريف

1. كاشيرز - نورث كارولينا
تقع في مقاطعة جاكسون غرب كارولينا الشمالية، على هضبة في جبال بلو ريدج، وكاشيرز قرية هادئة، يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة، لكن السكان يزدادون في الصيف والخريف، عندما يأتي الزوار للاستمتاع بالطقس المعتدل، ومسارات التنزه، والشلالات، والقوارب، والغولف، والأنشطة الخارجية.

 

2. كيب ماي - نيو جيرسي
في الخريف، تخف زحمة الناس والزوار، وتتجه قلة منهم إلى المدينة الساحلية التاريخية ذات الطراز الفيكتوري. ومع ما يقرب من 600 مبنى فيكتوري، تم الحفاظ عليها جيداً، تعد المدينة منطقة تاريخية وطنية، بالإضافة إلى مدينة شاطئية مثالية مع حديقة للتنزه أو ركوب الدراجات، جنباً إلى جنب مع عدد لا يحصى من المطاعم الممتازة التي تقدم المأكولات البحرية المحلية.

 

  3. باردستاون - كنتاكي
استقرت "باردستاون" (Bardstown)، ثاني أقدم مدينة في ولاية كنتاكي، لأول مرة في عام 1780، وقد تم إدراج ما يقارب الـ200 مبنى في منطقة وسط المدينة التاريخية بالسجل الوطني للأماكن التاريخية، بما في ذلك محطة الحافلات عام 1779، التي تعد اليوم حانة تالبوت القديمة، أقدم بار بوربون في العالمية.

 

4. كامبريا - كاليفورنيا
  تقع هذه المدينة الساحلية التاريخية في منتصف الطريق بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، وهي جميلة على مدار السنة، لكن عندما يبرد الهواء قليلاً في الخريف، تكون مثالية للتجول أو ركوب الدراجات على طول العديد من المسارات الخلابة القريبة.

 

  5. مانشستر - فيرمونت
تقع مانشستر في الجزء الجنوبي الغربي من ولاية فيرمونت، وهي وجهة خريفية مثالية للراغبين في الاستمتاع بمشهد تساقط أوراق الشجر منتصف شهر أكتوبر. وتجذب المطاعم والمحال التجارية والفنادق والمتاجر والنزل والمباني التاريخية الزائرين إلى وسط المدينة، الذي تم تحديثه مؤخراً، لكنه لايزال يحافظ على أجوائه الترحيبية، مع مقاعد جديدة، ومناظر طبيعية، وأضواء الشوارع على الطراز القديم.

 

 زهرة الخليج

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