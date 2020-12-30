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الأربعاء، 30-12-2020 12:45 م

أفضل 5 مناطق سياحية للتصوير حول العالم

جزيرة-Loch-Duich-،-اسكتلندا


الوكيل الإخباري _ مناطق سياحية متعددة في العالم تستحق ان تكون في البوم ذكرياتك، تستحق ان تكون اكثر من مجرد ذكرى عابرة تنتهي بنهاية الرحلة.

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السفر هو أسلوب حياة وفلسفة وفن ويمكن أن يكون أيضًا وظيفة، إذا كنت تبحث عن الأماكن الجذابة لتذهب إليها وتكون قادرًا على التقاط صور رائعة، فلا تبحث عن المزيد لقد اخترنا خمس مواقع ومعالم مفضلة للمصورين.

 

إتريتات ، نورماندي، فرنسا

تقع البلدية على ساحل شمال فرنسا وتشتهر بالمنحدرات المذهلة. على مر العصور، تمت زيارة الأقواس الصخرية ورسمها من قبل فنانين مثل يوجين بودين وغوستاف كوربيه وكلود مونيه. اليوم تجذب المنطقة ذات المناظر الخلابة العديد من السياح والمصورين.


ميلفورد ساوند ، نيوزيلندا

يعد المضيق البحري وجهة سياحية مفضلة في نيوزيلندا ويمتلك تقييمًا أسطوريًا قام به روديارد كيبلينج ، الذي أطلق عليه اسم أعجوبة العالم الثامنة.


يحتوي المضيق البحري على شلالين – شلالات Lady Bowen و Stirling Falls ، مصحوبة بمئات السقوط المؤقت بعد هطول أمطار غزيرة. تقدم السياحة المتطورة بشكل جيد أفضل الخدمات والجولات إلى هذا المكان الرائع.

 

ميونيخ ، المانيا
تعد عاصمة بافاريا أيضًا واحدة من أجمل مدن ألمانيا. تقع في خلفية جبال الألب، ولديها الكثير لتقدمه: من الهندسة المعمارية التاريخية والمتاحف العالمية إلى الأحياء العصرية والحانات والمطاعم.

جزيرة Loch Duich ، اسكتلندا
بنيت القلعة في القرن الثالث عشر، وهي تابعة لعشيرة Clan Mackenzie. تعرض للكثير من الأعمال الدرامية الأرستقراطية ودمرها اليعاقبة أخيرًا في القرن الثامن عشر.


بدأ تجديد القلعة عام 1919 وانتهى عام 1932، مما يجعلها واحدة من أكثر القلاع شهرة في اسكتلندا اليوم.


برج ايفل، فرنسا

تم تشييد البرج الحديدي في عام 1889 لتقديم المعرض العالمي، وقد تلقى في البداية الكثير من الانتقادات. ومع ذلك فقد أصبح معلمًا بارزًا في باريس والمباني الأكثر شهرة في العالم.


إنها أيضًا واحدة من أكثر مناطق الجذب شعبية في العالم: ما يقرب من 7 ملايين زائر يصعدون إليها كل عام.

 

المصدر : traveltalez



 




 

 


 

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