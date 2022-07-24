أفضل 5 وجهات صيفية في العالم.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - السفر متعة حقيقية، ويرغبه الكثير من الناس، ويعتبر عادة أساسية لدى آخرين، وتختلف وجهات السفر التي ينصح بها غالباً حسب الرغبات والهوايات والأهداف من السفر، كما أن لكل فصل من فصول السنة وجهات مفضلة ينصح بقصدها.

اضافة اعلان

وتتنوع الدول التي تتسم بدرجات الحرارة المعتدلة أو المنخفضة في فصل الصيف، ما ساهم في جعلها مقصداً للأشخاص الذين لا يفضلون قضاء وقتهم في ظل درجات الحرارة المرتفعة. نسلط الضوء، في هذا المقال، على عدد من أفضل الدول للسياحة في الصيف الحار، ومن أبرز هذه الدول التي ينصح بزيارتها صيفاً:



جُزر المالديف

تعد جزر المالديف واحدةً من أفضل الدول التي ينصح بالسفر إليها صيفاً، إذ تتألف هذه الدولة من سلسلة من الجزر المرجانية التي يتجاوز عددها 1200 جزيرة، وتعد المالديف من أصغر الدول في قارة آسيا من حيث المساحة وعدد السكان، ويقطن أكثر من ثلثي سكان الدولة في مدينة ماليه، وهي عاصمة جمهورية المالديف.

البوسنة والهرسك

تتميز البوسنة والهرسك باحتضانها أفضل وجهات الطبيعة السياحية في العالم التي تنتشر في شتى مدنها، وتعرف البوسنة بتنوع تضاريسها فهنالك الجبال الشاهقة وكذلك الغابات الكثيفة ذات المناظر الطبيعية المميزة، ما جعل منها واحدةً من أفضل الدول الباردة للسفر في الصيف.

إسبانيا

تعتبر إسبانيا واحدة من أكثر الدول في العالم التي تعج بالمناطق والمدن السياحية العريقة التي يقصدها الناس من شتى بقاع العالم، لذلك تعتبر من أفضل الوجهات السياحية صيفاً، وتحتل إسبانيا مكانةً مميزة بين الدول السياحية في أوروبا، وذلك لما تتمتع به من ثقافة تاريخية متميزة، كما تتميز بالطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل في أغلب أوقات السنة، ما يجعلها من أفضل الدول الأوروبية الباردة في الصيف.

أرمينيا

واحدة من أجمل الدول الآسيوية على الإطلاق وتوصف السياحة فيها بأنها تجربة لا تفوت إطلاقاً، نظراً للكم الكبير من المناطق السياحية التي تضمها أرمينيا، التي تعرف بتنوعها الكبير واحتوائها على المغامرات الشيقة.

بولندا

بولندا واحدة من الدول السياحية الباردة صيفاً، ولطالما اعتبرت من أجمل الدول الأوروبية على الإطلاق.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة

