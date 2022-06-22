أفضل 6 متاحف في برلين

الوكيل الإخباري - العاصمة الألمانية برلين ليس لديها نقص في العجائب ذات المستوى العالمي لاكتشافها في متاحفها، من الفن المعاصر إلى عمليات إعادة البناء المذهلة للآثار اليونانية القديمة. من مجموعات الفنون الجميلة المشهود لها عالميًا، إلى عروض الأطعمة المثيرة للاشمئزاز، تترك برلين زوارها في حيرة من أمرهم عندما يتعلق الأمر بالمتاحف.





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1. متحف ألمانيا الشرقية (DDR)

ابدأ جولتك على ضفاف نهر سبري في متحف "DDR" البديع، الذي يوفر نظرة فريدة على الحياة اليومية في ألمانيا الشرقية السابقة، وهو متحف تفاعلي يتم فيه تشجيع الزوار على التدريب العملي على المعروضات، التي جاء الكثير منها من منازل خاصة.

2. منتدى همبولت

بُني المبنى الضخم على آثار القصر الملكي في المدينة، الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي تعرض لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية، ويجمع بين واجهات وبوابات القصر التي أعيد بناؤها مع الهندسة المعمارية المعاصرة. وبالإضافة إلى المعرض الدائم، يضم منتدى هومبولت مجموعات متحف ولاية برلين للأشياء والفنون من آسيا وإفريقيا وخارجهما.

3. متحف بيرغامون

هذا المتحف مخصص للفنون والآثار الرومانية واليونانية والشرق أوسطية القديمة، ويضم المجمع المكون من ثلاثة أجنحة ثروة من الكنوز، وعمليات إعادة البناء الرائعة للآثار المعمارية، بما في ذلك الجدار ذو اللون الأزرق النابض بالحياة، وبوابة عشتار في بابل التي تعود للقرن السادس، ومذبح بيرغامون الذي يعود تاريخه إلى عام 170 قبل الميلاد.

وهذا هو أحد المتاحف الأكثر زيارة في ألمانيا، لذا كن مستعداً للوقوف في قائمة الانتظار.

4. متحف الغيمالد غاليري

معرض الأساتذة القدامى، وهو موطن لواحدة من أهم مجموعات اللوحات الأوروبية في العالم، وفيه يمكنك الاستمتاع بالروائع التي تمتد من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر، بما في ذلك أعمال كارافاجيو، ورامبرانت، ورافائيل. وتم افتتاحه لأول مرة عام 1830، وتم الانتهاء من المبنى الحالي عام 1998.

5. المتحف الوطني الجديد

هذا المتحف المذهل المصنوع من الفولاذ والزجاج، أعيد افتتاحه عام 2021، بعد عملية ترميم واسعة النطاق. ويضم مجموعاتٍ من الفن الحديث، تؤرخ الحركات الرئيسية التي كانت موجودة في أوروبا وأميركا الشمالية، مع التركيز في المقام الأول على فناني القرن العشرين، لكنها تشمل حوالي 150 عامًا من تاريخ الفن.

6. مارتن غروبيوس باو

يقع مباشرة على الحدود السابقة لبرلين الشرقية والغربية، وإذا اقتربت منه فسوف تمشي بجانب جزء من جدار برلين. وتم افتتاح المبنى في الأصل كمتحف للفنون الزخرفية عام 1881، وتم ترميمه في السبعينيات، بعد أضرار جسيمة في زمن الحرب. واليوم، هو واحدة من مساحات العرض الرائدة في المدينة، حيث تقام معارض مؤقتة للفن الحديث والمعاصر.

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