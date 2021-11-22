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الإثنين، 22-11-2021 04:39 م

أفضل 7 أماكن للزيارة بالمكسيك

أفضل-5-مناطق-سياحية-في-المكسيك-لقضاء-عطلة-على-الشاطئ


الوكيل الإخباري - يبحث الكثير من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم عن أماكن ممتعة وجذابة، لقضاء عطلة بها. ومن بين أبرز الأماكن التي يمكنك التوجه إليها هذا العام "شبه جزيرة يوكاتان" المكسيكية؛ وهي منطقة ساحلية جنوبية شرقية سامية، تشتهر برمالها الجميلة المذهلة التي تُقابل منطقة البحر الكاريبي، والآثار التاريخية من الحضارات القديمة، ومناخها الرائع.

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في السطور التالية، نستكشف معاً أفضل 7 أماكن للزيارة بها، ستجعلها الوجهة المفضلة لك هذا العام:

 

ريفييرا مايا
تمتد الريفيرا مايا جنوباً من كانكون إلى تولوم، وهي منطقة مبهجة من الشواطئ الرملية البيضاء المحاطة بأشجار النخيل بجانب البحر الكاريبي، وتُعد هذه البقعة الرائعة هي أكثر المناطق السياحية تطوراً في جزيرة اليوكاتان، وذلك بفضل احتوائها على أفخم الفنادق والأنشطة المائية، بما في ذلك: الإبحار، وركوب الأمواج بالطائرة الورقية، والغوص بين السلاحف البحرية في المياه الدافئة الهادئة.

 

كانكون
مدينة الحفلات القديمة المشهورة بشواطئها الجميلة المذهلة، وكانكون هي مركز الزوار الرئيسي في جزيرة يوكاتان المكسيكية. ولعشاق الشواطئ، اختاروا ما يناسبكم من أميال الرمال البيضاء، بما في ذلك الشاطئ العام الرائع "بلايا دلفين".
أما عشاق الثقافة، فيمكنكم زيارة متحف المايا في كانكون، واستكشف أطلال المايا التاريخية، كما ننصحكم بألا تفوتوا فرصة زيارة متحف النحت تحت الماء، الذي يضم صالات عرض في بونتا نيزوك، وجزيرة موخيريس.

 

تشيتشن إيتزا
تعتبر أطلال حضارة المايا المهيبة في مدينة تشيتشن إيتزا، التي يُعتقد أنها تعود إلى عام 300 بعد الميلاد، أكثر المواقع الأثرية زيارةً، وتم ترميمها بعناية.

 

سينوتس
تحتوي جزيرة يوكاتان على أكبر عدد في العالم من حفر المياه الجيرية، وأصبحت نقطة جذب سياحية للزوار الحريصين على غمس أصابع أقدامهم بها، ويمكن الوصول إليها عبر سلم ريفي، كما يمكنكم الغطس في الماء عبر أرجوحة حبل طرزان، أو ببساطة القفز من على سطح الصخرة.

 

المحيط الحيوي "سيان كان"
ويعنى اسمه "مكان ميلاد السماء"، وهو محمية طبيعية شاطئية شاسعة وموقع تراث لليونسكو، ويمتد على أكثر من 1.3 مليون فدان من الغابات الاستوائية، وأشجار المانغروف، والبحيرات والشعاب المرجانية، ويضم أكبر امتداد للساحل المحمي في المكسيك.

 

المصدر - زهرة الخليج

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