أفكار لقضاء شهر عسل مثالي في فصل الخريف

الوكيل الإخباري - لا يزال التفكير في كيفية قضاء شهر العسل بعد الزواج من الأمور المهمة والشغل الشاغل للعروسين وخاصة اذا كان توقيته يأتي في فصل الخريف.

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وهناك بعض الأفكار لمجموعة من الوجهات السياحية المقترحة تعد الأنسب والأفضل لقضاء شهر عسل مثالي:

نيويورك



تشتهر ولاية نيويورك بمناخها الرومانسي المميز خلال فصل الخريف ما يجعل من شهر العسل تجربة مثالية في هذا التوقيت، وتعد وجهة رئيسية للسياح حول العالم حيث تضم العديد من المعالم مثل التايمز سكوير، ومبنى إمباير ستيت، والسنترال بارك، وتمثال الحرية، بالإضافة إلى شلالات نياجرا الخلابة والعديد من الأماكن الطبيعية والترفيهية والتاريخية.

باريس



تعد باريس واحدة من أشهر الوجهات السياحية العالمية وتكتظ بالسياح على مدار العام، ويعد وقت الخريف فيها من الأوقات المميزة التي تعطي طابعاً رومانسياً بطبيعة الحال.

بروج



تعتبر مدينة بروج البليجكية واحدة من أجمل المدن الأوروبية ليس فقط لكونها مدينة تاريخية عريقة منذ القرن السابع أو أن بها أحد المواقع التابعة للتراث العالمي لمنظمة اليونسكطو، لكن أيضاً لتميزها بطبيعة خلابة، إذ تزخر بالكثير من الحقول الخضراء، والغابات، والأنهار، والشلالات، وغيرها التي تساعد على قضاء شهر عسل خريفي بامتياز.



بودابست



بدرجات حرارة تتراوح حول 20 درجة خلال فصل الخريف، ستكون مدينة بودابست عاصمة هنغاريا "المجر" واحدة من الأفكار المميزة لقضاء شهر عسل مثالي فيها حيث تعتبر مدينة سياحية ذات طبيعة خلابة وتكتظ بالمواقع التاريخية العريقة مثل قلعة بودا، والقصر الملكي الهنغاري، والعديد من الآثار العثمانية بالإضافة إلى وجود العديد من الينابيع الحرارية التي تساعد في الاستجمام والاستشفاء وهو ما جعل من بودابست وجهة مثالية للسياحة العلاجية.



دبي



تعتبر إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الوجهات المثالية للسياحة بشكل عام خلال فصلي الخريف والشتاء لتميزها بمناخ وطقس رائع للغاية يساعد في قضاء تجربة مثالية لشهر عسل مثالي، فما بين طبيعة شواطئها الخلابة ومعالمها السياحية الجذابة كنافورة دبي وبرج خليفة وجزيرة نخلة جميرا ورحلات السفاري والتخييم في رمال صحرائها الذهبية الفريدة يمكن تصميم برنامج مثالي لأوقات رومانسية وذكريات رائعة بالإضافة إلى إمكانية التنقل بسهولة إلى الإمارات المجاورة كإمارة الفجيرة المبهرة ورأس الخيمة و العاصمة أبوظبي التي تبعد عن دبي مسافة ساعة ونصف بالسيارة.



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