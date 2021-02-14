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الأحد، 14-02-2021 11:48 ص

أقوى جوازات السفر عربياً وعالمياً في 2021

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الوكيل الإخباري _ كشف مؤشر هينلي لجوازات السفر عن ترتيب افضل جوازات السفر في العالم لعام 2021. ويعتمد هذا المؤشر على المعلومات والبيانات التي يقدمها اتحاد النقل الجوي الدولية IATA.

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وحافظت اليابان على المرتبة الأولى إذ يستطيع حامل جوازها على زيارة 191 دولة من دون تأشيرة. وجاءت سنغافورة في المركز الثاني (190 دولة من دون تأشيرة)، بينما تقاسمت ألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الثالث بفضل قدرة وصول جوازيهما إلى 189 دولة. وهو الترتيب نفسه لعام 2020 من دون أي تغيّر واضح. وفي المرتبة الرابعة حلّت كل من إيطاليا، وفنلندا، وإسبانيا، ولوكسمبورغ التي تمكّن حاملها من الدخول إلى 188 دولة من دون تأشيرة. وخامساً حلت الدنمارك والنمسا مع إمكانية دخول 187 دولة من دون تأشيرة.

 

عربياً حلّ في المرتبة الأولى (16 عالمياً) الجواز الإماراتي، مع إمكانية دخول 173 دولة من دون تأشيرة. تلتها الكويت (55 عالمياً) مع السماح لحامل الجواز الكويتي بالدخول إلى 96 دولة، ثم الجواز القطري (56 عالمياً) مع إمكانية دخول 95 دولة من دون تأشيرة.


أما في المرتبتين الرابعة والخامسة عربياً فحلت تباعاً البحرين (64 عالمياً/ 83 دولة بلا تأشيرة) وسلطنة عمان (65 عالمياً/ 80 دولة بلا تأشيرة).



المصدر : العربي الجديد 

 




 

 


 

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