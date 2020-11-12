أكبر قصور تاريخية في العالم

الوكيل الاخباري- من الصعب منح لقب "أكبر قصر في العالم"، إذ تستخدم في كلّ دولة معايير مختلفة للادعاء بأن قصرها هو الأكبر في العالم. في الآتي، جولة على ما يصنّف بأنه أكبر 5 قصور تاريخية في العالم.



قصر البرلمان





قصر البرلمان هو أكبر مبنى إداري في العالم (للاستخدام المدني؛ البنتاغون في الولايات المتحدة أكبر).،يمتد على مساحة 365 ألف متر مربع، ويحتوي على 1100 غرفة، ويبلغ ارتفاعه 12 طبقة، بالإضافة إلى 8 طبقات تحت الأرض، كان الغرض من القصر في الأساس هو أن يشغله نيكولاي تشاوشيسكو، الحاكم والدكتاتور الروماني الأعلى، مبنى البرلمان الضخم المعروف بتصميمه الداخلي المزخرف يضم راهنًا مجلس الشيوخ ومجلس النواب وثلاثة متاحف ومركز مؤتمرات دولي.

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يستضيف المكان أيضًا المتحف الوطني للفن المعاصر ومتحف الشمولية والواقعية الاشتراكية ومتحف القصر.





قصر هوفبورغ





قصر إمبراطوري سابق كائن وسط فيينا؛ جزء من القصر هو المقر الرسمي ومكان العمل لرئيس النمسا، بُني القصر في القرن الثالث عشر، فتوسّع على مرّ القرون التالية، وشغله بعض من أقوى الأشخاص في التاريخ الأوروبي، بما في ذلك ملوك أسرة هابسبورغ، حكام الإمبراطورية النمسوية المجرية. يمتد القصر على مساحة 240 ألف متر مربع، وهو يحتوي على 2600 غرفة.







القصر الملكي في مدريد





هو المقرّ الرسمي للعائلة المالكة الإسبانية في مدينة مدريد، على الرغم من أنه يستخدم حصرًا لاحتفالات الدولة. القصر يحتوي على 3418 غرفة؛ إنه أكبر قصر ملكي "في الخدمة" وأكبر مساحة في أوروبا (135 ألف متر مربع). القصر مملوك من المملكة الإسبانية، وتديره Patrimonio Nacional، وهي الوكالة العامة التابعة لوزارة الرئاسة.

يقع القصر في شارع Bailén في الجزء الغربي من وسط مدينة مدريد شرقيّ نهر Manzanares، ويمكن الوصول إليه من محطة مترو بيرا.

العديد من الغرف في القصر مفتوح بشكل منتظم للجمهور، باستثناء أوقات المناسبات الرسمية. في دواخل القصر "ثروة" فنية واستخدام العديد من المواد الجميلة في بناء وتزيين غرفه.



قصر كويرينال



يعدّ قصر كويرينال مبنى تاريخيًّا في روما بإيطاليا، وهو أحد المساكن الرسمية الثلاثة الحالية لرئيس الجمهورية الإيطالية، جنبًا إلى جنب مع Villa Rosebery في نابولي وTenuta di Castelporziano في روما.

يقع على تل كويرينال، أعلى تلال روما السبعة في منطقة تسمى من العامّة بـ"مونتي كافالو". اختير قصر كويرينال من قبل نابليون ليكون مقر إقامته، كإمبراطور، ومع ذلك، فإن استمرار إقامته أعاقته الهزيمة الفرنسية في سنة 1814 وما تلاها من استعادة أوروبية. يمتد القصر على مساحة 110500 متر مربع.



المصدر: سيدتي



