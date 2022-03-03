الوكيل الإخباري - تُعد ممارسة الانزلاق إحدى أكثر الرياضات شيوعاً في العالم، وهي رياضة يفضلها عشاق المغامرة والجرأة، وفي السطور التالية نكشف لكم عن أكثر وجهات الانزلاق جنوناً في العالم.

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كوستا ريكا

توفر لك جولة المظلة الشهيرة المتوفرة في منتزه Mahogany في كوستاريكا في سان خوسيه رحلة طيران مدهشة على خط الانزلاق فوق الغابة المطيرة.

يذكر أنه قد تم بناء أحد خطوط الانزلاق الترفيهية الأولى على الإطلاق في غابة كوستاريكا في عام 1979، وظلت وجهة مفضلة لمحبي الانزلاق منذ ذلك الحين.

الإمارات العربية المتحدة

تضم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أحد معالم الجذب السياحي الأكثر شهرةً، وهو جبل جيس، هذا الجبل الذي يضم الوجه الأطول انزلاقاً في العالم، وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ تبلغ مساحتها 2831 مترا (9290 قدم).



زيمبابوي

لعشاق الجرأة والجنون يمكنك ركوب خط الانزلاق فوق المياه الهائجة لنهر زامبيزي في باتوكا جورج في زيمبابوي، فأنت تطير على مسافة تزيد عن 425 مترا (1،394 قدم) على ارتفاع 120 مترا (393 قدما).



هايتي

يمكن تجربة أحد أطول خطوط الانزلاق فوق الماء في العالم في منطقة البحر الكاريبي، في جزيرة لابادي في هايتي.

الإكوادور

تُعد رحلة الطيران المدهشة فوق شلال مانتو دي لا نوفيا في بانيوس دي أجوا سانتا، الإكوادور، هي تجربة لا تُنسى حقاً.

زهرة الخليج

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