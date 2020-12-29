أكثر 5 طرق عملية لتخزين الأمتعة عند السفر

الوكيل الإخباري _ غالبًا ما يتجاهل المسافرون كيف يمكنهم تخزين أمتعتهم بأمان من حزم حقائب متعددة إلى ترك الكثير من الأمتعة حول منزلك.

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يعرف أولئك الذين يسافرون بشكل متكرر مدى الإحباط الذي يمكن أن يحدث عندما لا يتمكنون من العثور على الحقيبة المناسبة أو يضطرون إلى حزم أمتعتهم بسرعة للحاق برحلة متأخرة.



سواء كانت رحلة عمل أو رحلة ترفيهية، فلن تناسب كل حقيبة هذه الرحلة، ولهذا السبب يمكن أن يوفر لك ترتيب أمتعتك الكثير من الوقت.



اخيرا عليك أن تعلم إن تخزين الحقائب الضخمة والحقائب الكبيرة بكفاءة في منزلك ليس بالمهمة السهلة لأنه قد يتحول بسهولة إلى فوضى إذا تركت دون رادع.

1. تنظيف الأمتعة قبل التخزين

من أهم الجوانب التي غالبًا ما يغفلها المسافرون هي تنظيف الأمتعة قبل تخزينها. لن تصدق مدى سهولة تحول بعض البقع الرطبة إلى بقع متعفنة. آخر شيء تريده لحقيبة عالية الجودة هو إتلافها لأنه لم يتم صيانتها بشكل صحيح قبل التخزين.



أولاً، يجب أن تبدأ فحصًا موجزًا لأي بقع رطبة أو بقع ترابية أو مناطق مماثلة. كمية الأوساخ والحطام التي يمكن أن تلتقطها حقيبة السفر من التحرك حول المطارات وسيارات الأجرة كافية لجعلها تبلغ من العمر 10 سنوات في غضون بضعة أشهر.

إذا قمت بتنظيفها بقطعة قماش مبللة، فتأكد من تعليقها حتى تجف في الشمس لمدة يوم إلى يومين على الأقل.



2. تخزين الأمتعة داخل العفش

طرق عملية لتخزين الأمتعة، هذه إحدى الحيل الاحترافية التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا من حيث استخدام المساحة. إذا كنت تخزن أمتعتك في فندقك أو في محطة قطار، فقد ترغب في التأكد من أنك لا تشغل مساحة كبيرة لعدد لا يحصى من الأسباب.



في المحطات المزدحمة بالخارج، يمكن أن ينتهي بك الأمر بدفع ثروة لاستخدام خزانات المحطة. الخبر السار هو أن هناك خيارات بديلة لتخزين الأمتعة، سواء كنت تزور متحفًا أو ذاهبًا إلى حفلة موسيقية.



لا يزال من المستحسن تخزين حقائب اليد الصغيرة والحقائب الصغيرة داخل حقائب السفر الأكبر حجمًا، مما يساعدك على توفير الكثير من المال. إن الجمع بين هذا وبين حلول التخزين المؤمنة ذات الأسعار المعقولة لا بد أن تبقيك خفيف الوزن وحريًا في التنقل.



3. اختر منطقة جافة



قبل استكشاف الخيارات المختلفة المتاحة لك لتخزين أمتعتك، هناك بعض العوامل التي يجب التحقق منها فيما يتعلق بالموقع الذي تستقر عليه. ستضمن هذه العوامل ألا ينتهي بك الأمر بإتلاف حقيبتك وكل شيء بداخلها.

بالنسبة للمبتدئين، يجب أن يكون الموقع الذي تختاره في منطقة باردة وجافة. يمكن أن تتسبب الأماكن الرطبة بسهولة في تراكم الرطوبة مما يؤدي بالتالي إلى تكوين العفن، في أفضل الحالات، لن يؤدي العفن إلا إلى تدمير المظهر الخارجي الأنيق لحقيبتك.



إن ترك أمتعتك في منطقة رطبة لفترة طويلة يدمر سلامة أمتعتك. بدلاً من ذلك، يمكنك الاستثمار في كيس مصنوع من مادة مقاومة للعفن والغبار والأوساخ. بهذه الطريقة، سيكون لديك بعض راحة البال بشأن تركها لفترة طويلة دون الحاجة إلى القلق بشأن هذه المشكلات.



4. الابتعاد عن الشمس

كما هو موضح أعلاه، يجب عليك دائمًا اختيار مكان بارد وجاف لأمتعتك. إذا لم تكن متأكدًا من المدة التي ستترك فيها أمتعتك، فمن الأفضل اختيار منطقة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.



إذا تركت حقيبتك في منطقة تتعرض فيها لأشعة الشمس المباشرة لفترة من الوقت، فإنك تخاطر بالعودة للعثور على شكل خارجي باهت.



هناك عامل آخر يجب التحقق منه وهو أنه يجب تخزين الحقيبة في مكان آمن بعيدًا عن الحشرات والآفات. خلاف ذلك ، قد تتعرض أمتعتك لأضرار جسيمة.





5. تخزين الأمتعة تحت السرير

يعد استخدام السرير للتخزين أحد أكثر الأفكار شيوعًا وبديهية لتخزين الأمتعة. ولكن إذا لم تكن قد جربتها من قبل، فقد تجد صعوبة في العثور على مكان يناسب أمتعتك، هذه ايضا طرق عملية لتخزين الأمتعة.



يقوم الكثير من الأشخاص بتخزين الصناديق والأشياء الأخرى أسفل السرير، مما قد لا يترك لهم مساحة كبيرة للحقائب.



المصدر : traveltalez







