الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يصل بغداد في زيارة رسمية

رسالة أمنية تحذيرية للأردنيين

موعد صرف الدفعة الثانية من الدعم التكميلي

هام بشأن دوام طلبة المدارس

الارصاد : ثلوج مخلوطة على مناطق محدودة غداً

وفيات الخميس 28/1/2021

لجان نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

الأردن يتقدم درجة واحدة في مؤشر مدركات الفساد

وزير الصحة يوضح للوكيل امكانية توفير لقاح كورونا لطلبة المدارس

منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الخميس، 28-01-2021 11:00 ص

ألمانيا تتجه لوقف الرحلات الجوية مع 4 دول

145-041919-corona-danger-stop-travel_700x400


الوكيل الإخباري _ تتجه الحكومة الألمانية إلى وقف الرحلات الجوية مع 4 دول أبرزها المملكة المتحدة، لتفادي انتقال طفرات "كورونا" شديدة الخطورة إلى البلاد.

اضافة اعلان

وفي تقرير لها مساء الأربعاء، قالت صحيفة بيلد الألمانية نقلا عن مصادر رسمية إن "الحكومة الألمانية تتجه لتقييد الحركة الجوية مع البلدان عالية الخطورة قريبا".


وتابعت: "كلف مجلس الوزراء، وزير الداخلية هورست زيهوفر، خلال الاجتماع الحكومي اليوم، بإعداد أمر بوقف الحركة الجوية مع البلدان عالية الخطورة".


وعقب إعداد الأمر الحكومي، فمن المقرر أن ترسله وزارة الداخلية إلى الوزارات الأخرى لدراسته، بحلول يوم الجمعة، على أن تبت  فيه، ويبدأ تطبيق الإجراءات الأسبوع المقبل.


وقالت المصادر ذاتها إن الأمر الحكومي ينص على وقف الرحلات الجوية مع البلدان التي تشهد بالفعل طفرات فيروسية، وهي المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل والبرتغال، على أن تشمل هذه الإجراءات الدنمارك وهولندا في وقت لاحق.


ويستثني هذا الأمر الحكومي رحلات الشحن ونقل البضائع، وفق الصحيفة ذاتها.


وكانت المستشارة أنجيلا ميركل أول من حرك الأمور باتجاه وقف الرحلات الجوية، لكنها كانت تريد وقف كامل للرحلات الجوية إلى ألمانيا، وليس فقط وقفها مع البلدان عالية الخطورة، لكن المناقشات داخل مجلس الوزراء انتهت إلى الاتفاق على الخيار الثاني.


وقال زيهوفر في تصريحات لبيلد قبل يومين: "إن الخطر الذي تشكله الطفرات الفيروسية العديدة يتطلب منا أيضًا دراسة المزيد من الإجراءات الصارمة ومناقشتها في الحكومة الفيدرالية".


وتابع: "يتضمن ذلك ضوابط أكثر صرامة على الحدود، خاصة عند الحدود مع المناطق عالية الخطورة، وأيضًا خفض الحركة الجوية القادمة إلى ألمانيا إلى الصفر تقريبًا.

 

ومضى قائلا: "الأشخاص الذين يقبلون قيود الإغلاق الصارمة في ألمانيا يتوقعون منا حمايتهم بأفضل طريقة ممكنة من انفجار في عدد الإصابات".


وبصفة عامة، تشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص من أن شركات الطيران لا تلتزم بقواعد كورونا الصارمة، إذ انتهكت 16 شركة طيران لوائح الدخول 250 مرة في يوم واحد، مؤخرا.


كما تشعر الشرطة بالقلق لأنها تواصل تسجيل انتهاكات للحجر الصحي المفروض على القادمين إلى ألمانيا.

 

 

 

المصدر : العين الإخبارية 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
640x480

مطار القاهرة يستقبل أول طائرة ركاب كويتية منذ تعليق الرحلات

wo08-UK-Quarantine

بريطانيا تفرض على القادمين من 30 دولة حجرا صحيا فندقيا لـ10 أيام

202101181155245524

تعرف على مدة الحجر الصحي بأشهر مدن العالم

1047918627

السفارة الروسية في أنقرة تدعو السياح الروس للتقيد بإجراءات السلامة

saudi-172019-001_0

السعودية.. قرار جديد بشأن إصدار الإقامات وتجديدها للأجانب

600fd5e44c59b7775d485d4d

وزير بريطاني يخيب آمال عشاق السياحة!

أخبار متعلقة
aeroflot-1 (Custom)

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع 4 دول بينها دولة عربية بدءا من 27 يناير

د (Custom)

روسيا تمدد حظر الطيران مع المملكة المتحدة

ccccc-1132x670

الصين تواصل تعليق رحلاتها الجوية من و إلى بريطانيا

1223110502

استئناف الرحلات الجوية من مصراتة إلى تونس