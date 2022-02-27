ألمانيا تستعد لإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

الوكيل الاخباري- أمر وزير المواصلات الألماني، فولكر فيسينج، الليلة الماضية، بترتيب جميع الإجراءات اللازمة، استعدادا لإغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

اضافة اعلان



و بحسب وكالة الأنباء الألمانية، تنضم ألمانيا بذلك إلى بولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.



بدورها، بدأت موسكو منع الطائرات الآتية من تلك الدول من عبور مجالها الجوي.

وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية أعلنت أمس السبت تعليق رحلاتها إلى روسيا وعبرها.



وقالت الشركة في بيان "إن طائراتها لن تستخدم المجال الجوي الروسي للأيام السبعة المقبلة"، و"سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا خلال تلك الفترة".

وأضافت أن "الرحلات الجوية الموجودة في المجال الجوي الروسي ستغادره قريبا"، مؤكدة أنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب".



وكانت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية، أعلنت أمس أن روسيا فرضت حظرا على رحلات الخطوط الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية في مجالها الجوي ردا على إغلاق هذه الدول مجالها الجوي أمام روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بترا



