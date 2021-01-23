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السبت، 23-01-2021 03:04 م

ألمانيا تشدد إجراءات دخول القادمين من 20 دولة

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الوكيل الإخباري _ شددت ألمانيا إجراءات الدخول للقادمين من 20 دولة، منها إسبانيا، وأمريكا، والبرتغال، باعتبارها مناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا.

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وصنفت الحكومة الاتحادية الألمانية لأول مرة أكثر من 20 دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا اعتبارا من الأحد المقبل.

 

وأضافت، أن هذا التصنيف يعود لتزايد أعداد الإصابة بعدوى كورونا في هذه الدول، ما يعني أن القادمين من هذه الدول ستطبق عليهم قواعد دخول أكثر صرامة من القادمين من دول أخرى.


وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني على موقعه بشبكة الإنترنت، الجمعة،  أن هذه الإجراءات ستشمل كلا من جمهورية التشيك المجاورة والبرتغال المحببة لدى الألمان لقضاء العطلات، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول أخرى.

وأضاف المعهد، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ50 ألفاً، الجمعة، فيما تم تمديد إجراءات الإغلاق حتى 8 فبراير/شباط.

المصدر : العين الإخبارية 



 




 

 


 

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