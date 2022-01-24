ألمانيا.. وجهه سفر استثنائية للجميع

الوكيل الإخباري - ظل ألمانيا واحدة من وجهات السفر المفضلة للجميع على مدار السنة فهي توفر ما يحتاجه و يناسب زوارها مع وجود تنوع فريد من المناظر الطبيعية بدءًا بجبال الألب في الجنوب و مروراً بساحل بحر الشمال بجزره الخلابة وريف تورينجان المذهل كما تمتاز بأجواء مميزة وبطابع خاص لكل مدينه بها مثل برلين وفرانكفورت ودوسيلدورف وهامبورج وميونيخ.

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لمحبي التسوق، تقدم ألمانيا ما يفضلونه من مراكز للتسوق المصممة على أحدث الطراز والتي تضم أشهر العلامات التجارية العالمية بأسعار مميزة إضافة إلى الأسواق التقليدية بوسط المدن المختلفة. ولا ننسى مطبخ ألمانيا التقليدي والذي يقدم لزوار ألمانيا أكلات مميزة وشهية بجانب المطابخ العالمية والتي تنتشر في جميع أنحاء البلاد إرضاء لجميع الأذواق.

أما الضيوف الصغار المصاحبين لذويهم، فتخصهم ألمانيا بأنشطة ترفيهية مختلفة تضم العديد من حدائق الحيوان المنتشرة في مدنها المختلفة إضافة إلى عدد كبير من المنتزهات وملاهي الألعاب للأطفال وللكبار بجانب الحدائق الوطنية المفتوحة في الهواء الطلق.

ألمانيا هي البلد التي ترحب بعشاق التجارب الاستثنائية وتقدم لهم المعالم السياحية كالقصور والقلاع التاريخية والحدائق المفتوحة فهي موطن لأكثر من 130 منظرًا طبيعيًا وطنيًا و46 موقعًا من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

خلال موسم الشتاء تقدم ألمانيا لضيوفها أجواء احتفالية خاصة فيتم تزيين المدن وتقام الأسواق الاحتفالية التي تشتهر بالأكلات والمشروبات التقليدية إضافة إلى الفرق الموسيقية التي تعزف الألحان الحية.

زهرة الخليج