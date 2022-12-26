أماكن سياحية جاذبة لعشاق الطبيعة

الوكيل الإخباري- يعشق الكثير من المسافرين السفر لاستمتاع بالطبيعة الجذابة بهدف الشعور بالاسترخاء بعيدًا عن الضغوطات اليومية. وفي هذا الإطار، يقدّم "سيدتي. نت" أشهر الأماكن السياحية ذات الطبيعة الخلابة.



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سويسرا: منطقة بيرنيز أوبرلاند

عند التفكير في "جبال الألب السويسرية"، فهذه هي المنطقة التي يمكن التواجد فيها، حيث أنها في منطقة مركزة جنوب العاصمة السويسرية، سيتم ايجاد الجبال المغطاة بالثلوج وبحيرات جبال الألب والمدن الجبلية الجذابة، وكلها متصلة بنظام مليء بالتحديات ولكنه مميز جيدًا من مسارات المشي لمسافات طويلة والقطارات الموثوقة.

الجبل الأسود: حديقة دورميتور الوطنية

تشتهر هذه الدولة الصغيرة على طول الساحل الدلماسي بكونها واحدة من أفضل الأماكن للسفر في أوروبا بميزانية محدودة، كما أنها تحوي على العديد من المناظر الطبيعية.

اسكتلندا: جزيرة سكاي

تعد دولة اسكتلندا واحدة من أفضل البلدان التي يجب زيارتها لمحبي الطبيعة، حتى أن عاصمة الدولة إدنبرة تتميز بنزهة جبلية جميلة.

البرتغال

يُعد الساحل الجنوبي للبرتغال وجهة رائعة لموسم الكتف لمحبي الطبيعة حيث تظل أكثر دفئًا وأكثر إشراقًا من بقية أنحاء أوروبا.

ايرلندا: دينجل والساحل الغربي

تعد ايرلندا واحدة من أكثر الأماكن التي يمكن الوصول إليها وذات المناظر الخلابة في أوروبا، كما أن الساحل الغربي هو الجانب الأكثر وعورة بشكل طبيعي في ايرلندا كونه مليء بآفاق الجمال الطبيعي، سيجد المسافر عند زيارتها أيضًا منحدرات موهير ومسار المشي الذي يبلغ طوله 13 كم الذي يتبعه على طول الساحل الغربي لايرلندا.

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