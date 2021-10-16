أماكن سياحية في سانتياغو

الوكيل الإخباري - تتعدّد المحطّات السياحيّة في العاصمة التشيليّة، سانتياغو، والتي عرفت اضطرابات سياسية وكوارث طبيعية في تاريخها، بيد أن أبناءها لم يستسلموا، وصنعوا صورة لمدينتهم استطاعت أن تستقطب المسافرين الدوليين المتوجهين إلى أميركا الجنوبية.

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محطّات في العاصمة التشيليّة



• "بيلافيستا": هو حيّ بوهيميّ الطابع يحلو اكتشافه سيرًا على القدمين أو على متن الدرّاجة. هناك، تكثر الأكشاك والمتاجر و"البوتيكات" التي تبيع الحلي يدويّة الصنع، لا سيّما تلك التي يدخل حجر اللازورد الأزرق في إعدادها، والمنحوتات أضف إلى ذلك، ثمّة سوق تنظّم في شارع "بيو نونو"، بصورة أسبوعيّة، يأتيها الناس من أنحاء المدينة للشراء أو البيع .

• تلّ "سان كريستوبال": لا بدّ من قضاء بعض الوقت في تلّ "سان كريستوبال" الأخضر، الذي يمكن بلوغه من مدخل "بيلافيستا" صعودًا إلى القمة حيث يقف تمثال يمتلك رمزية دينية للسكّان، مع الإشارة إلى أن التل يشغل جزءًا من "متنزّه ميتروبوليتان"، المتنزّه الأكبر في تشيلي، حيث يشتمل المكان على مسبحين وملعب للأطفال وحديقة نباتية وحديقة للحيوان.

• تلّ "سانت لوسيا": هو متنزّه آخر في سانتياغو يذهل الزائرين بالمناظر البانوراميّة التي يشرف عليها، بخاصّة أنّه يتمركز على الحافة الشرقية لوسط المدينة. لبلوغ التلّ، يحلو السير من المدخل الرئيس للمتنزّه، بالقرب من محطة مترو "سانت لوسيا"، وذلك في مسار شاق يتخلّله صعود الأدراج. بالمقابل، ثمة مصعد يقع عند تقاطع شارعي "سانت لوسيا" و"أوغسطينيوس"، وذلك على بعد مبنيين من المدخل الرئيس للحديقة. خليط البشر، وحفيف الأشجار، وخرير الماء، وأخضر الطبيعة، كلّها عوامل تجعل الرحلة إلى المكان على جدول كل زائر لـ"سانتياغو".

المصدر - سيدتي

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