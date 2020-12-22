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الثلاثاء، 22-12-2020 04:50 م

أماكن سياحية في ضباء

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الوكيل الإخباري _ تقع ضباء في تبوك على ساحل البحر الأحمر، بشمال غرب السعودية، وتُلقّب بـ"لؤلؤة البحر الأحمر". وتزدهر السياحة الداخلية في ضباء لجاذبية المدينة لناحية المقوّمات الطبيعية، فهي تمثّل مصيفًا رئيسًا لأهالي تبوك، بما في ذلك الشواطئ الرملية والشعب المرجانية والأودية والجبال. في الآتي، أماكن سياحية في ضباء، ومميزاتها.

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قلعة الملك عبد العزيز
تعد قلعة الملك عبد العزيز مقر للحكم ومعلم تاريخي بارز؛ أُنشئت في سنة 1932م ، وفق طراز العمارة الإسلامية، على غرار قلاع أخرى في ضباء ،  وهي مكونة من أربعة أبراج مبنية من الحجر الجيري وحجرات منوعة، ولها فناء كبير ومسجد ، ورمّمت القلعة أخيرًا حتى تكون موقعًا يجذب السائحين إلى المنطقة.

 

 

كورنيش ضباء الجديد
الرحلات العائليّة إلى كورنيش ضباء الجديد المطلّ على البحر الأحمر نشاط شائع، بخاصّة مع توافر أماكن خاصة بألعاب الأطفال. هناك، تحلو مراقبة غروب الشمس، والتقاط الصور التذكارية.


حديقة الميزان
تقع حديقة الميزان على دوار تبوك، وهي مكان ترفيهي محبّب للعائلات لطبيعته الجميلة، علمًا أنه تحيط بالحديقة مجموعة من الجبال المكسوة بالعشب، إضافة الى مساحات واسعة خضراء ممتلئة بالأشجار النضرة والورود. الحديقة مزوّدة بمرافق خدمية، ومضمار للمشي، من دون الإغفال عن ألعاب الترفيه الجذّابة للأطفال.

قلعة الأزلم
تعدّ القلعة معلمًا سياحيًّا أثريًّا في ضباء، وهي تبعد 45 كيلومترًا من جنوبي تبوك الواقعة في شمال السعودية. أعيد بناء القلعة في عهد السلطان المملوكي قانصوة الغوري سنة 916هـ. وهي كانت من المحطّات على طريق الحج المصري خلال العصر المملوكي، وذلك لاستراحة المسافرين والحجاج والتزود بالمياه. هذه القلعة الصامدة لا تزال تحافظ على هيئتها، وتتكوّن من فناء تحيط به حجرات مستطيلة غير منتظمة، وحجرات نصف دائرية، وديوان كبير.

منطقة آثار ضباء
تقع هذه الآثار أعلى وادي ضباء، وهي من الوجهات السياحية في ضباء، وتمتاز بحضور نقوش كوفية فريدة ترجع إلى القرن الثاني الهجري، إضافة إلى وجود 4 آبار مطوية بالحجر الجزيري تعرف بـ"الآبار السلطانية".

 

المصدر : سيدتي 


 




 

 


 

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