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الثلاثاء، 31-08-2021 02:24 م

أماكن سياحية في فيرمونت

فيرمونت-ستو


الوكيل الإخباري - فيرمونت ثاني أكبر ولاية في نيو إنجلاند، تقع على الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة؛ هي وجهة سياحية شهيرة للمشي والتزلّج (تشتمل جبالها على: "قمّة جاي" و"كلينجتون" وستو" و"جبل سنو")، وتحتوي على مجموعة من المواقع الريفيّة يقصدها السائحون في الخريف لمعاينة تبدّل ألوان طبيعتها الرائعة. 

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أماكن سياحية في فيرمونت :

 

ستو موقع للتزلّج
ترتبط شهرة "ستو" بنشاطات التزلّج، مع الإشارة إلى أن المصعد الأول لنقل المتزلجين كان افتتح في عام 1940. إلى ذلك، تتعدّد "البوتيكات" والمعارض الفنية (مركز هيلين داي للفنون، مثلًا) والمطاعم في الموقع. صحيح أن "ستو" موقع للتزلّج، لكنه يعرف حضور السائحين إليه في كلّ الفصول.

 

احتساء القهوة في تشيرش ستريت ماركت بلايس

"برلنغتون" هي أكبر مدن فيرمونت؛ في قلب وسط المدينة، ثمّة شارع يسمّى تشيرش، ويمتدّ حتّى أربع عمارات، ولكنه على رغم مساحته الضئيلة، يشكل مساحة خالية من حركة المرور تستضيف المناسبات العامة. إلى المهرجانات التي تنظّم في الشارع، يضمّ الأخير مقاهي الرصيف والمقاعد والأعمال الفنية العامة والمتاجر والمطاعم والبوتيكات هناك يحلو الجلوس واحتساء القهوة، وتأمّل النافورة، والجداريات.  

 

جبل مانسفيلد

مانسفيلد هو أعلى جبل في فيرمونت، وفي قمته، تبدو المشاهد أخّاذة، وتحلو مسارات المشي والتنزه. في هذا الإطار، يصل عدد من الطرق إلى قمته؛ ومنها الطريق الطويل الذي يصعد بثبات لمسافة 2.3 ميلًا إلى القمم. بالقرب من النقطة التي يعبر فيها الطريق المذكور (108 عند قاعدة Smugglers 'Notch)، ثمّة منتجع يمثّل قاعدة فاخرة لاستكشاف المنطقة، مع إطلالات على الجبل وثلاثة حمامات سباحة ومنتجع صحي كامل الخدمات ومطعم فاخر.

 

بحيرة شامبلين
تمتدّ بحيرة شامبلين على 120 ميلًا بين فيرمونت ونيويورك، مع الإشارة إلى أن طرفها الشمالي في كندا، ولو أن غالبية مساحة البحيرة تقع في فيرمونت، وتجذب الزائرين، بخاصة أن المياه فيها تغطي أكثر من 8000 ميل مربع، لكن الكثير من شواطئها البالغ طولها 587 ميلًا غير مطور، ومفضل لراكبي الزوارق والقوارب والبحارة. هناك 318 نوعًا من الطيور تعتمد على بحيرة شامبلين، و81 نوعًا من الأسماك تسبح في مياهها. وفق المستكشف والجغرافي الفرنسي صموئيل دو شامبلين (1567 - 1635)، الذي سميت البحيرة باسمه .

 

المصدر - سيدتي 

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